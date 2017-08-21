Самара, 21 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В Самарскую область прибыли экипажи танков Т-72Б3 из Оренбургской области, чтобы продемонстрировать показательные стрельбы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Как сообщили ИА REGNUM в Центральном военном округе, для безопасности зрителей будут применяться холостые снаряды.

Mil.ru Выстрел Т-72

На время проведения форума из Самары в поселок Рощинский (на Рощинский полигон) будет ездить дополнительный общественный транспорт (139 маршрут). На мероприятии будут представлены более 100 единиц современной и раритетной военной техники и свыше 200 единиц вооружения и экипировки.

Напомним, самарская часть форума «Армия-2017» стартует 25 августа в 15:00 на Рощинском полигоне и продлится три дня.