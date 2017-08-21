Тула, 21 августа, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» — 2017 прошла на берегу реки Оки в районе пос. Ланьшинский Заокского района Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 21 августа.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Мальки стерляди

В акции приняли участие волонтёры, представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, местные жители — всего около 200 человек.

Добровольцы убирали участок пляжа от отходов и кустарников. Водолазы управления противопожарной службы региона обследовали дно водоёма, расчистили русло реки. Также была благоустроена территория на святом источнике Казанской иконы Б. Матери. В ходе акции было вывезено 45 кубометров мусора.

В тот же день в Оку были выпущены мальки стерляди.

«Один малёк весит 2−3 грамма, чуть крупнее около 15. Подобные мероприятия проводятся для восстановления природно-экологического баланса. Сегодня в реку были выпущены 1 тыс. мальков стерляди», — сказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Самые активные участники были отмечены грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Юрий Панфилов также вручил дипломы регионального ведомства.

Для Тульской области акция уже стала традиционной: как и по всей России, в нашем регионе она проходит в четвёртый раз, ежегодно привлекая всё большее число участников. Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» продлится до 15 сентября 2017 года