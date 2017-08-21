Челябинск, 21 августа, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Публикация ИА REGNUM о закупках Управделами губернатора и правительства Челябинской области оказалась заблокирована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пользователи одного челябинского провайдера.

Цуканов М.В Цензура

О блокировке публикации «Как ублажает себя правительство Челябинской области» в редакцию сообщили представители сайта и газеты «Общественный защитник». По их данным оказалось, что в Челябинске публикацию о закупках правительства Челябинской области блокирует провайдер «Интерсвязь».

В техслужбе «Интерсвязи» подтвердили факт блокировки, однако сослались на информацию от Минюста России ещё за 2015 год, то есть двухгодичной давности. При этом специалист провайдера заявил о полной блокировке сайта ИА REGNUM.

«Да, действительно, блокировка пока еще стоит. Это может быть связано с информацией, которая в Минюсте еще хранится, та что на ранее существующую ссылку была. Видите в чем дело, там полностью весь ресурс блокируется. Только отдельно одну новость от нас никак не заблокировать, потому что по АйПи именно блокировка действует. Сейчас заблокирован весь сайт. У нас просто автоматически блокировка срабатывает, если какая-то информация поступает из различных реестров. Судя по всему, с Минюстом как раз сверилась система. Потому что там на одной из статей есть ссылка. Единственное не ясно… может быть эта статья и удалена», — сообщил технический специалист компании «Интерсвязь» Степан.

При этом пояснить, почему «система автоматически сработала» на данные 2015 года, в техподдержке «Интерсвязи» не смогли. Также как и не сумели ответить на вопрос когда блокировка будет снята. Пока же убирать её не собираются, пояснили в «Интерсвязи».

Отметим, «Интерсвязь» занимает значительную долю рынка широкополосного интернета в Челябинской области. По данным провайдера на 2016 год, доля рынка по предоставлению интернет-доступа на Южном Урале составляла 38%.

Действия челябинского провайдера «Интерсвязь» оказались для многих экспертов телеком-индустрии очень странными. Действительно, говорят технические специалисты другого интернет-провайдера, «приходят реестры и блокировка происходит автоматически, но нам никаких стоп-листов на сайт ИА REGNUM не поступало». Эксперты в сфере региональной политики не исключили возможность некой «самодеятельности», которую позволила себе компания «Интерсвязь», поддавшись влиянию высокопоставленных региональных чиновников. По некоторым слухам, публикация о закупках Управделами губернатора и правительства Челябинской области вызвала большой резонанс.

В челябинском управлении Роскомнадзора корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что разбираются с ситуацией.

В «Общественном защитнике», комментируя произошедшее, уточнили, что управделами губернатора и правительства Челябинской области Евгений Алексеев попал в поле зрения журналистов после того, как был замечен на служебной машине у торгово-развлекательного комплекса в выходной день (в субботу). Это подвигло журналистов более внимательно присмотреться к чиновнику.

Напомним, 18 августа 2017 года на сайте ИА REGNUM вышла статья «Как ублажает себя правительство Челябинской области» о закупках Управления делами губернатора и правительства Челябинской области. Возглавляет структуру, осуществляющую закупки, Евгений Алексеев. Анализ закупок за 2017 год показал, что приобретались товары и услуги, позволяющие сделать вывод о многомиллионных тратах бюджета для обеспечения чиновников высоким уровнем комфорта за бюджетный счёт.