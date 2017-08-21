Фестиваль «Короче» объявил победителей
Калининград, 21 августа, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В Калининграде завершился V Российский фестиваль короткометражного кино «Короче». За три фестивальных дня зрителям показали более ста короткометражных фильмов из разных стран мира. На церемонии закрытия были подведены итоги и объявлены победители.
Среди гостей церемонии — председатель жюри Игорь Толстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри — режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов и другие.
ИА REGNUM публикует список победителей V Российского фестиваля «Короче»:
- Лучший фильм — «Лалай-балалай», реж. Руслан Братов
- Лучший режиссер — Алексей Шабаров, «Как я сбросил кожу»
- Лучший сценарий — «Ребра», Михаил Малинин
- Специальный приз жюри — «Половинки», реж. Байбулат Батуллин
- Дипломы жюри: «Гейм», реж. Алексей Дыховичный, «Крайняя смена», реж. Никита Тамаров, «Цугцванг», реж. Сергей Рамз, «Update/delete», реж. Алексей Ильин, Григорий Калинин.
- Приз Yandex. Taxi — «Молоко», реж. Дарья Власова.
Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля состоялся деловой завтрак «Бог в деталях: Правовые аспекты кинопроизводства» и мастер-класс генерального директора СТС Вячеслава Муругова. Также состоялась премьера фильма «Салют-7» Клима Шипенко и показы полнометражных картин «Жги!» Кирилла Плетнева и «Аритмия» Бориса Хлебникова.