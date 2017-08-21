Калининград, 21 августа, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В Калининграде завершился V Российский фестиваль короткометражного кино «Короче». За три фестивальных дня зрителям показали более ста короткометражных фильмов из разных стран мира. На церемонии закрытия были подведены итоги и объявлены победители.

Пресс-служба фестиваля «Короче» Встреча гостей

Среди гостей церемонии — председатель жюри Игорь Толстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри — режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов и другие.

ИА REGNUM публикует список победителей V Российского фестиваля «Короче»:

Лучший фильм — «Лалай-балалай», реж. Руслан Братов

— «Лалай-балалай», реж. Руслан Братов Лучший режиссер — Алексей Шабаров, «Как я сбросил кожу»

— Алексей Шабаров, «Как я сбросил кожу» Лучший сценарий — «Ребра», Михаил Малинин

— «Ребра», Михаил Малинин Специальный приз жюри — «Половинки», реж. Байбулат Батуллин

— «Половинки», реж. Байбулат Батуллин Дипломы жюри: «Гейм», реж. Алексей Дыховичный, «Крайняя смена», реж. Никита Тамаров, «Цугцванг», реж. Сергей Рамз, «Update/delete», реж. Алексей Ильин, Григорий Калинин.

«Гейм», реж. Алексей Дыховичный, «Крайняя смена», реж. Никита Тамаров, «Цугцванг», реж. Сергей Рамз, «Update/delete», реж. Алексей Ильин, Григорий Калинин. Приз Yandex. Taxi — «Молоко», реж. Дарья Власова.

Пресс-служба фестиваля «Короче» Закрытие фестиваля

Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля состоялся деловой завтрак «Бог в деталях: Правовые аспекты кинопроизводства» и мастер-класс генерального директора СТС Вячеслава Муругова. Также состоялась премьера фильма «Салют-7» Клима Шипенко и показы полнометражных картин «Жги!» Кирилла Плетнева и «Аритмия» Бориса Хлебникова.