Ростов-на-Дону, 21 августа, 2017, 14:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону огонь, вспыхнувший в частном доме, перекинулся на соседние дома, горит уже 15 зданий, сообщается в Telegram-канале Mash.

Mil.ru Пожаротушение

Площадь пожара составляет уже 5 тыс. квадратных метров. Началась эвакуация жителей из соседних домов в частном секторе в районе Театрального спуска.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов. Тушение пожара осложняется сильным ветром.

Люди выносят из домов ценные вещи, документы и пытаются на автомобилях отъехать подальше от места инцидента, сообщает радиостанция «Говорит Москва». В настоящее время с возгоранием борются 17 человек, работает авиация МЧС, сообщает РИА Новости.