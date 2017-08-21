Москва, 21 августа, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту два южнокорейских спутника. Об этом 21 августа сообщается на сайте «Главкосмоса».

Kremlin.ru РН Союз-2.1а

Российские компании «Главкосмос» и «Главкосмос Пусковые услуги» заключили контракты на запуск двух южнокорейских спутников. Первый контракт был подписан 17 августа с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ) в на запуск космического аппарата «CAS500−1».

Второе соглашение было подписано 18 августа с компанией «Кореа аэроспейс индастриз, лимитед» (КАИ). В рамках этого договора на орбиту будет выведен аппарат «CAS500−2».

Сообщается, что оба спутника будут запущены ракетой-носителем «Союз-2.1а». Их основной задачей будет получение изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки.

Вместе со спутниками в двух пусках планируется выведение на орбиту других полезных нагрузок. Отмечается, что предложение на конкурс по предоставлению пусковых услуг для двух корейских космических аппаратов было подготовлено в феврале 2017 года специалистами «Главкосмоса».