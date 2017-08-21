Ярославль, 21 августа, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Проектную документацию по архитектурному освещению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Ильи Пророка в Ярославле» рассмотрит научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры.

Церковь Ильи Пророка в Ярославле

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) рассмотрел проект осветительных мачт у церкви Ильи Пророка и эксперты единогласно дали заключение, что такое решение вопроса освещенности неуместно. Гораздо лучше, по мнению специалистов, разместить прожектора на уровне земли. Свое заключение ИКОМОС направил в Министерство культуры.

«В ИКОМОС пришел ответ от врио директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Павла Мосолова, что проектную документацию по архитектурному освещению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Ильи Пророка» рассмотрит научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры. Мнение ИКОМОС будет учтено при рассмотрении. Мне разрешат выступить на заседании методсовета», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Несмотря на то, что Минкульт еще не дал согласия на такой вариант освещения храма, аукцион по выполнению работ на освещение церкви Ильи Пророка объявлен 31 июля. На это собираются потратить потратить 17 млн рублей. На аукцион заявились 3 фирмы, их заявки были отклонены из-за ошибок в документации. Можно предположить, что контракт будет заключен с единственным поставщиком по начальной цене. Такая практика закупок в последнее время типична для Ярославля.