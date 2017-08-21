Грозный, 21 августа, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Запад ведет лживую пропаганду, создавая из мусульман образ врага. У населения западных стран создается искаженное представление, «кто на самом деле является агрессором, кто спонсирует террористов и почему происходят войны на Востоке». Такое обвинение высказал в адрес идеологов США и стран Евросоюза глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сабля

«США и лебезящие перед ними страны Евросоюза сформировали преступную информационную концепцию по отношению к государствам, обладающим большими запасами нефтегаза», — написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

В числе этих государств исламского мира он назвал Египет, Ливию, Ирак и Сирию. Создавать образ террористов из мусульман, как считает глава Чечни, США и их подручным нужно для того, чтобы «через информационный обман убивать тех, кто мешает им захватить природные ресурсы».

«Если на территории страны исламского мира, где США развязали войну, убьют военного американца, то это будет преподнесено как мусульманский террор. Хотя США и страны Евросоюза никто не звал в исламские государства, никто не приглашал. Они принесли свою демократию через оружие, и убивают своей демократией мирное население этих стран», — обвинил Кадыров власти США.

По его мнению, они настолько исказили мировоззрение своего населения, что гражданам западных государств приходится разъяснять варварскую политику властей их собственных стран. По словам Кадырова, с этим отлично справился швейцарский историк и публицист Даниель Гансер. Он — один из немногих западных историков, кто «призывает людей к разуму и сплоченности, не разделяться по национальному, политическому или религиозному принципу».

Анализ, проведенный им за последние 60 лет, говорит о том, что «США под предлогом защиты прав человека развязали войны в Никарагуа, Гватемале, Кубе, Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане, Вьетнаме». Он также приводит «неопровержимые доказательства прямой причастности США к развязыванию кризиса на Украине», отметил Кадыров.

Есть надежда, что благодаря посещающим его лекцию людям «Европа сможет скинуть с себя навязанную политику, напоминающую Третий Рейх», заявил чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни не раз выступал с критикой властей США и их политики по отношению к России. Так, в 2016 году он заявил, что США и другие западные страны стремятся вызвать в России хаос и спровоцировать нестабильность, используя для этого «самые изощрённые и грязные методы — экономические и политические санкции, гонку вооружений, отказ от ранее достигнутых соглашений, финансирование деструктивных сил».

По мнению Кадырова, заявление американских чиновников о «коррумпированности» президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что против России «развязана настоящая война».

В июле 2017 года Кадыров снова заявил, что США ведут враждебную по отношению к России политику. При этом он отметил, что в России не считают США противником.

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