Слуцкий: РФ может приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам США
Москва, 21 августа, 2017, 13:41 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают зеркального ответа на решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) уверен, что реакция России на решение США последует и она будет зеркальной.
«Что касается возможной реакции России, то она, уверен, последует. Разработка ответных мер в таком случае — это компетенция МИД РФ. По практике, подобные шаги предусматривают симметричные и зеркальные действия», — отметил парламентарий.
Решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз направлено на дальнейший подрыв отношений с Россией, причем уже далеко не только в политической плоскости, говорит депутат. Визовые ограничения ударят сразу по широкой сфере взаимодействия стран и осложнят контакты в гуманитарной, туристической областях, затормозят студенческие обмены, добавил он.
«Мы считаем это свидетельством настроя Вашингтона на дальнейшее форсированное ухудшение диалога с Москвой. Мы будем говорить об этом на всех, в том числе международных, парламентских площадках. Будем заявлять о неразумности такого подхода», — заверил Слуцкий.
США приостановят выдачу неиммиграционных виз на территории всей России с 23 августа — в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.