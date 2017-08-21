Москва, 21 августа, 2017, 13:41 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают зеркального ответа на решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

A.Savin Леонид Эдуардович Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) уверен, что реакция России на решение США последует и она будет зеркальной.

«Что касается возможной реакции России, то она, уверен, последует. Разработка ответных мер в таком случае — это компетенция МИД РФ. По практике, подобные шаги предусматривают симметричные и зеркальные действия», — отметил парламентарий.

Решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз направлено на дальнейший подрыв отношений с Россией, причем уже далеко не только в политической плоскости, говорит депутат. Визовые ограничения ударят сразу по широкой сфере взаимодействия стран и осложнят контакты в гуманитарной, туристической областях, затормозят студенческие обмены, добавил он.

«Мы считаем это свидетельством настроя Вашингтона на дальнейшее форсированное ухудшение диалога с Москвой. Мы будем говорить об этом на всех, в том числе международных, парламентских площадках. Будем заявлять о неразумности такого подхода», — заверил Слуцкий.

США приостановят выдачу неиммиграционных виз на территории всей России с 23 августа — в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.