Севастополь, 21 августа, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Пожарные Севастополя встревожены возгораниями хвойной подстилки в лесах. Начальник ГУ МЧС по Севастополю Сергей Клименко обратился с просьбой к врио губернатора города Дмитрию Овсянникову дать поручение о надлежащем исполнении мер противопожарной безопасности, с учетом действия четвертого класса пожарной опасности. Об этом он заявил на аппаратном совещании 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

Клименко напомнил, что в Севастополе три недели действует особый противопожарный режим, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесной зоне увеличилось в два раза.

«Какой комплекс мероприятий выполнен и что происходит? Хотелось бы обратить внимание на слабую подготовку обеспечения безопасности на территории лесного массива. Уже второе аппаратное совещание об этом не докладывается, — сказал Клименко. — В этом году зафиксировано 18 возгораний хвойной лесной подстилки, в прошлом году их было девять. За неделю было пять. Одно загорание произошло в труднодоступном месте — в районе села Штормовое».

Клименко обратился к врио губернатору с просьбой дать поручение провести анализ работы лесхоза, потому что возгорания, по его мнению, показали «слабую противопожарную подготовку».

В ответ Овсянников поручил проверить ситуацию и обратил внимание на то, что возгорания происходят не из-за слабой подготовки лесхоза, а потому что ведомство не может контролировать допуск в леса населения.

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