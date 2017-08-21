Киев, 21 августа, 2017, 13:26 — ИА Регнум. 16 самолетов из 118 действующих на Украине принадлежат украинским компаниям, сообщает Центр транспортных стратегий.

Oleg Belyakov Международные украинские авиалинии

Согласно сообщению, 102 самолета взяты в лизинг украинскими авиакомпаниями у иностранных фирм. Так, в США украинские авиакомпании взяли в кредит 23 самолета, на Кипре — 21 судно, в Ирландии — 11, в ОАЭ — 8, в Сингапуре и Португалии — по 7 самолетов. При этом собственные воздушные суда имеют только авиакомпании «Мотор Сич» и «Украина» (весь авиафлот украинский) и «Урги» и «Международные авиалинии Украины» (авиафлот украинский частично).

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Отмечается, что украинские воздушные суда совсем не новые. Так, средний возраст украинских самолетов составляет 22 года, самый старый самолет — у «Мотор Сич», ему более 35 лет, а самый молодой — у компании «Украина», ему 11 лет. Среди иностранных самолетов на Украине больше всего Boeing (50 самолетов) и Airbus (23 самолета).

Самолетами известного предприятия «Антонов» пользуются три компании: «Урги», «Мотор Сич» и «Украина», которые в совокупности имеют 13 самолетов «Антонова».

Напомним, ранее в «Антонове» представили модель Ан-132Д — самолет сопровождения Ан-178. По словам президента Украины Петра Порошенко, новая модель самолета должна «пойти в серию» на рынки Азии и Африки.

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