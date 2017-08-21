* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 21 августа, 2017, 13:08 — ИА Регнум. На портале YouTube обнародовано видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации по колонне боевиков террористической группировки «Исламское государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая направлялась к сирийскому городу Дейр-эз-Зор.

Цитата скриншот с сайта youtube, PewDie Pie Удар ВКС РФ

На короткой видеозаписи видно, как российская авиация прямыми попаданиями уничтожает различную технику членов незаконных вооруженных формирований.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ уничтожили под Дейр-эз-Зором колонну боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).