Москва, 21 августа, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Политическим фигурам, попавшим в рейтинг «преемников», составленный фондом «Петербургская политика», бояться нечего: президент РФ Владимир Путин такие рейтинги не читает, сообщил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Избиение женихов Одиссеем. С картины Г. Шваба

«Фонд «Петербургская политика» известен тем, что действует в согласии с какой-то одному ему известной частью административного ресурса. Это, с одной стороны, заставляет читателей продукции этого фонда на всякий случай напрягаться, особенно в регионах. Как думают в регионах? Это голос Кремля, и напрягаются.

А с другой стороны, тех, кто менее склонен к паническим настроениям, это заставляет думать, а что конкретно хотел сказать конкретной продукцией этого фонда его административный покровитель или административный заказчик? Вот эта тема и является главной при анализе этого рейтинга.

При этом совершенно очевидно, что этот рейтинг может быть когда-нибудь включен как вид спорта в спартакиаду народов СССР, потому что он отражает только умение составителей рейтинга в танце донести до аудитории какие-то одному ему известные послания.

К реальным выборам, к реальной конкуренции это не имеет никакого отношения. Это отражает только протестную борьбу и взаимное желание будущих участников нового президентского срока подставить друг друга, объехать друг друга, выставить друг друга в невыгодном свете.

Такие рейтинги Путин не читает. Поэтому их участникам бояться нечего».

Ранее фонд политолога Михаила Виноградова опубликовал «Рейтинг преемников» президента РФ Владимира Путина. В него вошли те, кто, по мнению автора, находится в «ближайшем кадровом резерве» главы государства. Под рейтингом подразумевается исследование потенциального состава будущей правящей коалиции 2018—2024 годов.

На первом месте ожидаемо оказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он набрал 21 балл. 19 баллов набрал мэр Москвы Сергей Собянин благодаря своей публичности и активности и снижению накала вокруг скандального проекта «реновации».

Замыкает тройку лидеров губернатор Тульской области Алексей Дюмин, набравший 19 баллов, но уступивший Собянину по публичности и активности.