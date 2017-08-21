Волгоград, 21 августа, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Крупный ландшафтный пожар всю ночь тушили огнеборцы в Волгоградской области. Локализовать возгорание в Городищенском районе удалось только к утру сегодняшнего дня, 21 августа, предаёт ИА REGNUM.

34.mchs.gov.ru Ландшафтный пожар

О пожаре диспетчеру пожарно-спасательной службы сообщил накануне, 20 августа, около 16:11. В населённом пункте Бородина горела сухая трава. Первые пожарные расчёты прибыли на место в кратчайшие сроки, однако быстро справиться с огнём не удалось. Постоянно меняющий направление сильный ветер только расширял площадь возгорания. Всего к тушению привлекалось более 20 единиц техники и свыше 60 человек. Пожар локализовали только к 6 часам утра 21 августа.

«Перехода огня на населённые пункты удалось не допустить. Угрозы населённым пунктам и социально значимым объектам не было. Обошлось без погибших и пострадавших», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Всего огонь прошелся по площади почти 15 тысяч га.

В настоящее время проводится проливка очагов возгорания. Причины возгорания устанавливаются.

Это не первый крупный пожар в области за последние несколько дней. Буквально накануне, 20 августа, был ликвидирован ландшафтный пожар вблизи хутора Каменный Буерак. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 900 га.

34.mchs.gov.ru Тушение пожара

Добавим, что пожарам в регионе «способствует» жаркая и сухая погода. Так, по сообщению синоптиков, с 22 по 24 августа в большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс горимости леса, а в отдельных районах северной половины области ожидается высокая пожароопасность — 4-й класс горимости леса. В регионе с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная ситуация по пожарам в настоящее время складывается в Ростовской области. Здесь уже четвёртые сутки пожарные борются с возгоранием в Усть-Донецком лесничестве. Продолжает работать авиация — восемь самолётов и вертолетов тушат пожар с воздуха. Сейчас огонь не угрожает распространиться на населенные пункты.

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Всего в ликвидации возгорания было задействовано свыше тысячи человек. Огонь прошелся по площади более чем 4,8 тыс. гектаров.