Владикавказ, 21 августа, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ не предупреждало о возможной отставке главы Северной Осетии. Направленное властям региона письмо лишь содержало «рекомендации по оптимизации расходных обязательств республики, совершенствованию нормативной базы, повышению эффективности управления региональными финансами».

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Такое объяснение дал Минфин РФ в связи с распространяемым в СМИ предположением о якобы грозящей отставке руководителя республики Вячеслава Битарова из-за тяжелой ситуации с исполнением бюджета, складывающейся в регионе, передает 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с публикацией в газете «Коммерсантъ» Минфин уточняет, что не ставил вопрос о кадровых изменениях в руководстве Республики Северная Осетия — Алания», — говорится в официальном комментарии Минфина, размещенном на сайте ведомства.

При этом отмечается, что работа по мониторингу ситуации в региональных бюджетах ведется министерством на регулярной основе и такие рекомендательные письма, которые содержат «методологическую и иную поддержку, необходимую для повышения сбалансированности бюджетов субъектов», направляются и в другие субъекты РФ.

В правительстве Северной Осетии посчитали информацию о возможной отставке главы региона провокационной.

«…Статья в «Коммерсанте» опубликована с одной целью — дестабилизировать обстановку в республике перед выборами, и, кроме как заказной провокацией, ее никак не назовешь», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Письмо Минфина РФ, как отмечается в комментарии властей региона сообщения о возможных кадровых переменах, было ответом на обращение главы Северной Осетии, направленное руководству страны. В нем высказывалась просьба об оказании финансовой помощи республике для решения ряда социальных проблем, а также выполнения майских указов президента РФ. В ответ на просьбу федеральный центр рекомендовал руководству региона изыскать внутренние резервы.

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Непростую бюджетную ситуацию власти региона связывают с определенными трудностями. В их числе называются проблемы с поиском потенциальных инвесторов, не готовых приобретать республиканское имущество по рыночным ценам. Но это, по мнению властей, «не может являться основанием для формирования мнения о заведомо завышенных показателях доходной части республиканского бюджета».

Среди положительных моментов, которые свидетельствуют об оздоровлении в этом вопросе, власти субъекта заявляют об уходе от практики прошлых лет, когда «республиканская собственность и земли реализовывались по заниженным ценам. Результаты сомнительных сделок в настоящее время расследуются в рамках уголовных дел», их фигурантами стали «члены предыдущего правительства и чиновники федерального уровня».

Опровергает местная власть и обвинения Минфина РФ в увеличении «иных закупок для обеспечения государственных нужд». Рост таковых объясняют необходимостью «направлять львиную часть всех бюджетных средств на выполнение обязательств по долгам предыдущего правительства», а также на социальные нужды.

Прежнюю республиканскую власть нынешнее правительство обвиняет также в неисполненных обязательствах прошлых лет, по которым теперь взыскиваются из бюджета по судебным искам огромные суммы. Так, только по судебному решению о долгах уже ликвидированного футбольного клуба «Алания» республика должна выплатить 131 млн рублей.

Проблемы в бюджетной сфере складывались на протяжении многих лет, и решить их в короткие сроки невозможно, отметили в правительстве Северной Осетии. В последние два года отмечается своевременное выполнение республикой своих обязательств в полном объеме. Поэтому, как говорится в опровержении сообщений о якобы грозящей отставке главы РСО-Алании, «речи о проведении неэффективной бюджетной и долговой политики идти не может».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин направил руководству Северной Осетии письмо с требованием привести в порядок бюджет республики. По данным «Коммерсанта», на исправление ситуации Минфин РФ дал главе республики Вячеславу Битарову месяц. В противном случае, как считает издание, Битарову может грозить отставка, так как согласно проекту нового федерального закона министерство могут наделить правом инициировать отставки глав регионов из-за бюджетных проблем.