Ярославль, 21 августа, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославской области УФАС наложил административный штраф в размере 7 млн 308 тыс рублей на ОАО «Ярославльводоканал» за необоснованное обогащение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Ярославльводоканал

Дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления жительницы города Ярославля, которая пожаловалась на бездействие ОАО «Ярославльводоканал» по перерасчету суммы к оплате за холодное водоснабжение и водоотведение при смене способа управления ее многоквартирным домом. Вместо непосредственного способа управления домом и прямых расчетов с ОАО «Ярославльводоканал» жители дома решили выбрать управляющую компанию и осуществлять расчеты через нее. В связи с этим ресурсоснабжающая организация сформировала для жителей новые лицевые счета.

Однако в первый месяц после перехода на новый способ расчета гражданам были выставлены две квитанции на оплату ресурса — по старому лицевому счету и по новому. При этом на старом счете заявителя оставались денежные средства, которые не были переведены на новый счет. Более того, ОАО «Ярославльводоканал» незаконно установило условие возврата излишне полученных им средств от жителей путем написания заявления, и не проинформировало о такой возможности самих плательщиков. Таким образом, как считают в УФАС, ОАО «Ярославльводоканал» получил незаконное обогащение.

«Антимонопольный орган настоял на том, что осуществление бездействия по учету «переплаты» граждан является единой политикой ОАО «Ярославльводоканал» в отношении своих абонентов и относится ко всем домам, которые переходили и будут переходить с непосредственного управления на управление с помощью управляющей компании», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФАС.

В июле 2017 года на Общество наложен административный штраф в размере 7 308 881,30 рублей. А ОАО «Ярославльводоканал» выполнил предписание о произведении учета денежных средств жителей на новых лицевых счетах и о перерасчетах для жителей.

Арбитражный суд Ярославской области подтвердил законность решения Ярославского УФАС России о нарушении ОАО «Ярославльводоканал» «закона «О защите конкуренции» путем неосновательного обогащения.