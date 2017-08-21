Ярославль, 21 августа, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Бортников в ближайшие дни может возглавить «Горстройзакачик», сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом АО «Ярославльзаказчик» и ОАО «Горстройзаказчик» будут «объединены» под одним руководителем — Дмитрием Волончунасом.

City-yaroslavl.ru Игорь Бортников

С инициативой реорганизации общества «Ярославльзаказчик» в форме присоединения к нему ОАО «Горстройзаказчик» мэрия Ярославля выступила еще в октябре прошлого года. Тогда же был представлен предварительный план мероприятий процедуры объединения.

По всей видимости, объединение все же состоялось, правда, носит оно скорее формальный характер.

Как пояснил экс-директор ОАО «Горстройзаказчик» Александр Торопов, который в пятницу оставил свой пост, юридически объединить две организации невозможно.

«Это отдельные стройки, отдельные кредиты, и объединение явилось бы поводом для того, чтобы банки смогли потребовать досрочного возмещения денег. А это очень большие средства. Так что просто будет один директор на две организации», сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Торопов.

По некоторым данным, директором объединенной организации будет Дмитрий Волончунас, который 28 сентября прошлого года был назначен директором АО «Ярославльзаказчик», а отвечать за «Горстройзаказчик» будет его советник Игорь Бортников.

Сам Игорь Бортников косвенно подтвердил свое назначение, но отметил, что окончательное решение будет принято завтра на встрече с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Александр Торопов, сейчас в «Горстройзаказчике» ситуация стабильная.

«У нас там все хорошо. Есть три действующие объекта, мы получили новое разрешение на строительство, плюс перспектива построить еще порядка шести домов. Кроме того, в сентябре должна быть закончена передача земельных участков на Жукова, 17. Там есть перспектива разработки целого квартала. Так что в принципе все неплохо, хотя денег лишних, конечно, не бывает» — пояснил Александр Торопов.

Игорь Бортников является депутатом муниципалитета Ярославля 6-го созыва, в настоящее время выдвинут кандидатом в депутаты от «Единой России». Ранее сферой деятельности Бортникова была торговля недвижимостью. Дмитрий Волончунас — сын первого мэра Ярославля, депутата облдумы Виктора Волончунаса — также является кандидатом в депутаты от «Единой России». Нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов свою карьеру чиновника начинал при Викторе Волончунасе, дойдя до поста первого заместителя мэра города.