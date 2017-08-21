Киев, 21 августа, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Платными станут с 2019 года плановые роды на Украине, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщает 21 августа ТСН.

Уленшпигель, Нищие семьи, 1520

Согласно сообщению, платные роды включает в себя проект медицинской реформы на Украине. По новому проекту, украинские женщины смогут получить весь перечень необходимых услуг при плановых родах только после их оплаты через Национальную службу здоровья.

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Отмечается, что бесплатные роды будут возможны в двух случаях — если у роженицы нет денег или если роды были экстренными. В первом случае женщине не стоит рассчитывать на предоставление необходимых услуг для родов — так, будущую маму могут оставить без отдельной палаты.

Во втором случае государство будет брать на себя все расходы, связанные с экстренными родами, поскольку они будут считаться «экстренной медицинской помощью», которая должна покрываться государством.

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Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что система здравоохранения Украины «не может никого лечить» в связи с низким финансированием.