Санкт-Петербург, 21 августа, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Метро Петербурга протестируют на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня, 21 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Florstein Петербургское метро, станция «Невский проспект»

23 августа в «подземке» проверят Региональную автоматизированную систему центрального оповещения. В течение 10 минут, с 11:30 до 11:40, в метро будут работать средства оповещения, на всех станциях будут транслировать специально подготовленный текст. Пассажирам расскажут о порядке информирования населения в случае ЧС.

Напомним, это уже не первый эксперимент, с которым сталкиваются пассажиры петербургского метро. После нескольких проверок Ространснадзора, который раскритиковал уровень безопасности в метро на всех станциях, ГУП «Петербургский метрополитен» буквально устроил итальянскую забастовку с тотальным досмотром всех пассажиров. Это привело к длинным очередям на станциях «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила», петербуржцам приходилось тратить по 20−30 минут, чтобы попасть на станцию.

О результатах эксперимента руководство метро доложило губернатору Георгию Полтавченко и главе Минтранса Максиму Соколову.

Ространснадзор связал такие длинные очереди с недостаточной профподготовкой сотрудников метро и предложил поставить больше рамок металлодетекторов, чтобы избежать столпотворения, но в петербургском метро эти заявления назвали абсурдными.

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ГУП также решил оспорить постановления Ространснадзора через суд. Добавим, ведомство вынесло в адрес метро 16 постановлений о привлечении к административной ответственности, указал на профнепригодность инспекторов службы контроля, отсутствие групп быстрого реагирования, стационарных камер наблюдения. Общая сумма штрафов достигла 800 тыс. рублей.

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За прошлый год в метро было осмотрено 7 млн 800 тыс. человек и выявлено порядка 38 тыс. предметов, запрещенных или ограниченных к провозу.

Напомним, днём 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Санкт-Петербургского метрополитена произошёл взрыв. По данным следствия, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе сам террорист.

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