Барселона, Испания, 21 августа, 2017, 12:03 — ИА Регнум. У руководства «Барселоны» и нападающего Лионеля Месси нет разногласий относительно продления контракта футболиста. Об этом заявил спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес, сообщает издание Goal.

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По его словам, игрок еще не поставил свою подпись под новым соглашением, однако стороны уже договорились о продлении контракта до лета 2021 года.

«У «Барселоны» существует договоренность с Месси о продлении контракта. Мы только ищем подходящий момент для того, чтобы поставить подписи», — приводит издание слова Фернандеса.

Напомним, в начале июля «Барселона» сообщила, что Месси поставит подпись под новым контрактом после возвращения из отпуска, однако этого до сих пор не произошло. Прежний контракт был рассчитан до лета 2018 года.

Лионель Месси является восьмикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны» и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он пять раз получал «Золотой мяч». В составе аргентинской сборной Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году и вице-чемпионом мира в 2014 году.