Москва, 21 августа, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Экспортные продажи валюты, происходящие в рамках налогового периода, продолжают поддерживать нацвалюту, которая вновь приблизилась к уровню 59 рублей за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

По его мнению, положительно на курсе рубля также сказывается решение ФРС повременить с повышением процентных ставок из-за чего слабость доллара значительно усилилась.

«Если говорить о краткосрочном периоде, то национальная валюта вполне имеет шансы временно оказаться ниже текущих значений. Однако в среднесрочной перспективе гораздо большая вероятность падения к отметке 60 рублей за доллар и 70,50 за евро», — пояснил Мащенко.

«В октябре-ноябре США планирует привлечь с помощью государственных облигаций около 350 млрд долларов, что приведет к чувствительному сокращению американской валюты на рынке и должно подстегнуть рост курса на нее», — отметил эксперт.

«В данный момент объем госдолга приближается к 19,8 трлн долларов — максимально возможному размеру задолженности, прописанному в законодательстве, что ограничивает возможности казначейства США привлекать средства», — считает Мащенко.

«Но после сентябрьской встречи, где будут обсуждать вопросы увеличения верхней планки допустимого объема госдолга, ожидается серьезное увеличение активности ведомства», — полагает эксперт.

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