Донецк, 21 августа, 2017, 11:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 20 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 43 раза, сообщают 21 августа СМИ народных республик.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По данным Народной милиции ЛНР, один боец ЛНР погиб, двое военнослужащих получили ранения. Также обстрелами украинских силовиков были ранены два мирных жителя республики. Всего ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Березовское, Красный Яр, Калиново, Первомайск, Желобок.

В результате обстрелов были повреждены два дома в Калиново и шесть зданий в Красном Яру.

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При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 120 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, противотанковые управляемые ракеты ПТУР, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один сотрудник МЧС ДНР погиб, двое были ранены, также оказалась ранена мирная жительница. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 43 раза. Под огнем оказались 19 населенных пунктов.

В Ясиноватой украинские силовики обстрелами ранили мирную жительницу 1948 года рождения. Помимо этого, в результате гранатометного обстрела солдатами ВСУ погиб один сотрудник МЧС ДНР, еще двое получили ранения.

Также обстрелами украинской артиллерии были повреждены четыре здания в Донецке, еще три — в поселке Старомихайловка и железнодорожное депо в поселке Донецк-Северный.

По данным Украины, пятеро солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 47 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Каменки, Песков, Крымского, Новозвановки.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине началась гражданская война в Донбассе. Несмотря на подписанные Минские соглашения, предусматривающие мирное урегулирование конфликта, Киев продолжает попытки силового захвата территорий ЛНР и ДНР.