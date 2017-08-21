Ярославль, 21 августа, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле отметили 50-летие туристического маршрута «Золотое кольцо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru День «Золотого кольца» в Ярославле

В ходе празднования в городе прошли гастрономический фестиваль «Пир на Волге», семейный фестиваль «Былина-Фест», фестиваль искусств «Преображение».

В юбилейный день мэры 8 городов — Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского, Сергиева Посада, Суздаля, Иванова, Владимира и Костромы, которые изначально вошли в турмаршрут «Золотое кольцо», создали Союз городов Золотого кольца.

«Подписание протокола о намерениях сотрудничества — лишь первый шаг большого пути в работе по созданию Союза городов Золотого кольца России. Сейчас участники союза начали совместную работу над Уставом объединения и другими учредительными документами. Безусловно, мы понимаем, что сегодня на включение в маршрут по праву претендуют и другие города, и их потенциал также может быть интересен в рамках содержания «Золотого Кольца». Уверен, вопрос о процедуре включения их в союз и официальный список маршрута не останется без внимания. Необходимость перезагрузки и модернизации назрела давно, и сейчас именно от самих городов, от предложенного ими продукта зависит их статус участника маршрута», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Члены союза считают, что скоординированная деятельность и объединение ресурсов администраций городов, которые войдут в союз, позволят пополнить муниципальные и региональные бюджеты, создать дополнительные рабочие места, помогут созданию объектов туристской инфраструктуры. Такой союз позволит более оперативно принимать решения и разрабатывать конкретные проекты. Городам-участникам необходимы единая маркетинговая стратегия, четкая система туристической навигации и совместное представительство на мировых выставочных площадках.

«В последнее время внимание к туристическому маршруту уменьшилось. Дошло до того, что жители городов, входящих в «Золотое кольцо», не могли точно назвать, кто входит в этот маршрут. Маршрут медленно умирал. Сейчас мы перестанем конкурировать друг с другом и создадим единый стандарт, который будет действовать во всех городах «восьмерки». Я был сторонником закрытого «клуба» городов «Золотого кольца», но большинство мэров выступило за то, чтобы наш союз был открытым. Теперь, если город-кандидат будет соответствовать нашему стандарту, то мы примем его в союз», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ростова Константин Шевкопляс.