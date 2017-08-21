Осло, 21 августа, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Около 400 изделий викингов были украдены из одного норвежского музея, сообщает новостное агентство AFP. Преступление произошло ещё в прошлые выходные, 11−13 августа, однако сообщили об этом только 20 августа.

British Museum Сокровища викингов

«Если украденные вещи не будут возвращены, это будет самое страшное событие за всю 200-летнию историю норвежского музея», — сказал новостному агентству AFP Хенрик фон Ахен, директор Бергенского университета, расположенного на юго-западе страны. Он также добавил, что украденные экспонаты «бесценны».

Директор отметил, что большинство украденных вещей — маленькие металлические изделия, например, украшения, но стоимость самого металла «довольно низкая». «И все-таки эта огромная и неизмеримая потеря связана со значением этих вещей для истории культуры, оно во много раз превышает их денежную стоимость», — добавил Хенрик фон Ахен.

Воры забрались в музей, находящийся на седьмом этаже, по мосткам на фасаде здания. Украденные вещи хранились там временно, 14 сентября их планировалось перенести в более безопасное место. Меры безопасности оказались недостаточными. «Нам нужно было позаботиться о дополнительных элементах безопасности», — признал директор.

Норвежская полиция расследует это преступление и сотрудничает с заграничными коллегами.