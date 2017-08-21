Екатеринбург, 21 августа, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Свердловской области утверждён и опубликован информационный плакат избирательной комиссии о выборах губернатора. На нём представлены сведения о кандидатах на пост главы региона, в том числе их доходы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В качестве кандидатов в губернаторы Свердловской области зарегистрировано шесть претендентов, причём четверо из них являются коренными свердловчанами. Так, депутат регионального законодательного собрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв («Зелёные») и Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за справедливость») родились и проживают в областном центре, а Игорь Торощин (ЛДПР) родился и проживает в городе Ирбите. А вот временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев («Единая Россия») и Алексей Парфёнов (КПРФ), хоть и проживают на данный момент в Екатеринбурге, являются уроженцами других регионов России. Так, исполняющий обязанности губернатора родился в Тюменской области, а кандидат от КПРФ во Владимирской области.

Самые высокие доходы среди кандидатов были задекларированы также Алексеем Парфёновым. В 2016 году он заработал более 10,7 млн рублей. Дмитрий Ионин заработал в 2016 году 3,5 млн рублей, Дмитрий Сергин и Игорь Торощин по 3,4 млн рублей и чуть меньше Евгений Куйвашев — 3,3 млн рублей. Более скромные доходы были задекларированы Константином Киселёвым. В 2016 году он заработал 1,3 млн рублей.

На предвыборном плакате Дмитрия Ионина обыграна аббревиатура МЧС: «Местный. Честный. Справедливый». На агитационном плакате Евгения Куйвашева написано: «10 сентября — старт пятилетки развития». Таким образом избирателям подсказывают, что в случае победы кандидата будет реализован план развития Свердловской области, обнародованный ранее Евгением Куйвашевым. На предвыборном плакате Алексея Парфёнова размещён слоган: «Сильной области — сильный губернатор». На плакате Игоря Торощина избирателю предлагают активно участвовать на выборах: «Ты недоволен властью? Иди и выбери другую! Власть — это ты!». Предвыборный плакат Дмитрия Сергина выглядит проще, на нём написано: «Иду в губернаторы!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы избирательные фонды кандидатов. Больше всего пожертвований было сделано на кампанию Евгения Куйвашева. Более восьми десятков предприятий и организаций перечислили на его счёт свыше 42 млн рублей. Фонд Игоря Торощина составил более 3,9 млн рублей, у Алексея Парфёнова — 3,5 млн рублей, а у Дмитрия Сергина — 3,3 млн рублей.

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Более скромные избирательные фонды оказались у Дмитрия Ионина и Константина Киселёва — 1,4 млн рублей и 270 тыс. рублей соответственно. При этом большую часть суммы фонда в размере одного миллиона рублей Дмитрию Ионину профинансировала партия, а на кампанию Константина Киселёва 250 тыс. рублей пожертвовала коммерческая организация и 20 тыс. рублей он внёс сам.