Якутск, 21 августа, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Перенос столицы обычно сопровождается кардинальной сменой идеологии и политики в государстве, потому этот вопрос в России пока не назрел. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета Юрий Данилов, комментируя инициативу председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова о переносе федерального центра страны за Уральский хребет. Эксперт из Якутии уверен, что вряд ли эти разговоры выльются во что-то конкретное.

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«Историческим фактом является то, что обычно при кардинальной смене идеологии и политики в государствах, в том числе в России, происходит смена столицы. Вспомним Рим и Константинополь, Киев — Москва — Санкт Петербург (Петроград) — Москва. Можно найти ещё ряд аналогичных переносов столицы в истории. В новейшей истории Казахстан перенёс столицу из Алма-Аты в Астану. Это обусловлено тем, чтобы кардинально сменить власть путём полной смены бюрократической надстройки государства», — напомнил Юрий Данилов.

Эксперт считает, что вопрос переноса столицы логичнее было бы ставить не сейчас, а в 1991—1993 годах, когда был взят курс на переход к рыночной экономике и отказу от коммунистической идеологии. Что касается городов, которые могли бы стать центром России вместо Москвы, то ими, по мнению Данилова, логичнее всего было бы сделать Екатеринбург или Новосибирск.

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«Столица должна тяготеть к условному центру государства. На Дальнем Востоке, равно как в Калининграде и других периферийных городах, расположение столицы является экономически неэффективным и уязвимым с точки зрения внешних угроз», — также пояснил директор ИАЦ «Эксперт».

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Крупнов аргументировал необходимость переноса столицы России за Урал потерей страны геополитических преимуществ в результате продолжающийся внутренней миграции от периферии в центр. В этой тенденции он видит угрозу утраты суверенитета над удалёнными от больших городов территориями.

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества», — уверен Крупнов.