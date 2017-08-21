Донецк, 21 августа, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Киевские силовики предприняли попытку отметить день независимости Украины атакой на позиции ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), однако позорно бежали с поля боя, заявил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Попытку захватить позиции ополченцев в районе Жабуньки в пригороде Донецка предприняли подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады. Получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал, сказал Басурин.

Наступление силовики пытались поддержать обстрелами жилых кварталов Петровского, Киевского и Куйбышевского районов г. Донецка, а также Ясиноватского района с применением артиллерии калибром 122 мм, 120 и 82 мм минометов. Огонь велся и с вооружений БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, с 1 января по 17 августа 2017 года в Донбассе погибли 212 человек, из них 25 — мирные жители. Они стали жертвами украинской агрессии. Ранены 477 человек, из них 188 мирных жителей.

Предыдущая попытка прорыва позиций ополченцев ДНР была предпринята 16 августа. Тогда наступательные действия украинской армии велись одновременно с двух направлений в окрестностях села Коминтерново. Две украинские диверсионно-разведывательные группы численностью по 10 человек начали продвижение вглубь «серой зоны», но демаскировали себя на минном поле. Военнослужащие ДНР открыли огонь из стрелкового оружия и противник отступил.

Напомним, день независимости Украины отмечается 24 августа. На фоне попыток прорыва и эскалации конфликта учащаются случаи дезертирства, морального разложения и просто конфликтов. Так, 18 августа в перестрелке с дезертирами погибли двое военных ВСУ. Двое солдат 58-й бригады в районе населенного пункта Попасная решили самовольно оставить расположение военной части, при этом захватив собой оружие.

Офицер бригады и рядовой попытались остановить дезертиров, в результате чего завязалась перестрелка. Дезертиры застрелили своих же товарищей и покинули расположение части. Военная прокуратура Украины пока не нашла их.

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Из ВСУ бегут как срочники, так и кадровые военнослужащие. Это связано, прежде всего, с плохим довольствием, невыплатой оговоренных контрактом сумм и сложной ситуацией в зоне так называемой антитеррористической операции. Свое недовольство военнослужащие заливают алкоголем, выплескивая агрессию на сослуживцев и мирных жителей.

Дело дошло до того, что в Нацгвардии Украины созданы отдельные роты для алкоголиков. Так называемые статусные алкогольные роты были созданы в Золочеве Львовской области. Большинство военнослужащих, которых отправляли в спецроты для реабилитации, проходили службу в Донбассе.

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Реабилитация солдат, собранных со всей зоны АТО, проходила путем их общения с различными специалистами: психологами, священниками, медиками, а также при помощи физических упражнений. Ранее в одном из подразделений ВСУ погибли два офицера, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдали меры безопасности при обращении с боеприпасами.

В добровольческих карательных батальонах поддерживают боевой дух другими способами. В неонацистском батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каратели занимаются идолопоклонничеством. Конкретно, они поклоняются статуе языческого бога Перуна. По словам замкомандующего Нацгвардии Ярослава Сподара, «это нормально».

Украинские националисты из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто «интересуются историей», а также имеют «другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии», и ничего предосудительного в этом нет, считает Сподар. По мнению замкомандующего Нацгвардией, национализм и патриотизм «сложно разграничить».

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Видимо, человеческие жертвоприношения богу Перуну тоже сложно разграничить со свободой вероисповедания. О таком инциденте заявил в июле Басурин: был принесен в жертву местный житель, которого считали пропавшим без вести. Это произошло в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ в районе Авдеевки, совершили его военнослужащие, которые ранее входили в националистическое движение «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в июле стало известно, что бойцы «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Донецком организовали святилище Перуна. Действующий в Донбассе карательный батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одним из самых ярких представителей неонацистов на Украине, открыто пропагандирующих фашизм. В мае 2017 года Палата представителей Конгресса США законодательно запретила украинским властям каким-либо образом финансировать или поддерживать подразделение.