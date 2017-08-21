Чебоксары, 21 августа, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Чувашии «в связи с нормализацией погодных условий» сняли режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Уборка зерновых в Чувашии

Решение о снятии режима ЧС было принято «в связи с нормализацией погодных условий для ведения сельскохозяйственного производства», отмечается в распоряжении. ГКЧС Чувашии и Минсельхозу республики совместно с органами местного самоуправления поручено «продолжить реализацию плана мероприятий по снижению масштабов ущерба от чрезвычайной ситуации». Муниципальным властям рекомендовано «продолжить работу по выполнению планов мероприятий по оказанию помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от опасного природного явления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало уборки в среднем по республике отложено на 15−20 дней. 28 июля в Чувашии в связи с неблагоприятными погодными условиями был введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за низких температур и обильных осадков массовый сев яровых культур начался на две недели позже обычного срока (27 апреля) и завершился к середине июня (в 2016 году массовый сев яровых культур начался 14 апреля и завершился в первых числах июня). Ориентировочные потери урожая зерновых и зернобобовых культур в республике могут составить 20−25 тыс. тонн, картофеля — 30−35 тыс. тонн. По предварительным расчетам, ущерб в пострадавших хозяйствах (при средних ценах в период уборки на зерно 9 тыс. рублей за 1 тонну, на картофель — 8 тыс. рублей за 1 тонну) может составить около 500 млн рублей.

По состоянию на 21 августа, в Чувашии скошено 84,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур с площади 84,2 тыс. га (или 29,9%). Напомним, на 21 августа 2016 года, урожай зерновых был убран с площади 216,7 тыс. га (или 75,6%).

В настоящее время обмолочено 81,4 тыс. га (на 21 августа 2016 года — 216, 5 тыс. га), намолочено 230,7 тыс. тонн зерна (на 21 августа 2016 года — 518,2 тыс. га) при урожайности 28,4 ц/га (на 21 августа 2016 года — 23,9 ц/га). Среднесуточный обмолот по республике составил 7,1 тыс. га.