Ростов-на-Дону, 21 августа, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Жителей двух шахтёрских городов Ростовской области, оставшихся на прошлой неделе без воды, до сих пор не обеспечивают ресурсом. Об этом во всеуслышание заявляют страдающие новошахтинцы и красносулинцы, передает ИА REGNUM 21 августа.

ИА REGNUM Водовозка

Стоит отметить, что население двух городов составляет около 145 тыс. человек. Мало того, что краны в их домах и квартирах оставались сухими в будние дни, так ещё и в выходные мало, кто уделял их проблеме должное внимание.

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«В вечерних новостях сообщили, что воду нам дали, но только на самом деле так ли это? Конечно, нет. У нас половина поселков сидят без воды. Мы начинаем утро со звонка диспетчеру водоканала, чтобы заказать водовозку. Нам третий день обещают воду, но ее все нет. А там, где воду все-таки дали, она идет коричневого цвета, либо с запахами фекалий», — жалуются горожане в социальных сетях.

Отметим, что ещё 18 августа министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер заявил о возобновлении подачи воды из Соколовского водохранилища. Все мероприятия по очистке системы были проведены.

«Благодаря четко налаженному процессу контроля качества воды на очистных сооружениях подача потенциально некачественной воды была вовремя прекращена. В настоящее время все показатели в норме, подача воды из Соколовского водохранилища возобновлена. После заполнения системы вода вернется в дома горожан», — сказал чиновник.

Напомним, решение о временной приостановке водоснабжения было принято 16 августа. На эти меры пришлось пойти ввиду того, что качество воды из Соколовского водохранилища оставляло желать лучшего.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая проблема у жителей шахтёрских городов существует давно. Так, в январе 2016 года все в тех же Новошахтинске и Красном Сулине воду стали давать по графику. В прошлом году здесь в течение нескольких месяцев действовал режим ЧС в связи с перебоями водоснабжения. Краны оставались сухими из-за обмеления Соколовского водохранилища — основного источника воды.

Жители двух городов писали петицию президенту России. Некоторые граждане были вынуждены пойти на крайние меры — переехать к родственникам в другие города и населённые пункты.