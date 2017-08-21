Москва, 21 августа, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Известный телеведущий Андрей Малахов опубликовал в журнале Starhit открытое письмо, обратившись в нем к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту.

Андрей Малахов

«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и «Первому каналу», — пишет Малахов. — Эти годы стали частью моей ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили».

Телеведущий также поблагодарил Эрнста за опыт и знания, которые он получил, работая на канале.

«Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — отмечает Малахов.

Кроме того, телеведущий поблагодарил свой бывший коллектив и отдельно упомянул некоторых личностей, оказывавших ему поддержку.

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущий Андрей Малахов, проработавший несколько лет на «Первом канале», переходит на ВГТРК.

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