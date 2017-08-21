Хабаровск, 21 августа, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Поручение президента России Владимира Путина о выделении 150 млрд рублей в портах Хабаровского края связывают с большими надеждами на развитие. Недостаточность пропускной способности железной дороги — единственный фактор, сдерживающий развитие портов и реализацию крупных инвестиционных проектов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Порты Хабаровского края ждут модернизацию БАМа и Транссиба — угольный терминал АО Дальтрансуголь» СУЭК

Читайте также: «Железная дорога ДФО, как легендарный Боливар, всех не вывезет»

«С учетом ранее данных поручений Президента Российской Федерации обеспечить финансирование инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей за счет средств Фонда национального благосостояния в пределах лимита, предусмотренного на указанные цели в 2017—2019 годах, в размере до 100 млрд. рублей в 2017 году и до 50 млрд. рублей в 2018 году, — говорится в поручении главы государства.

Президент также поручил обеспечить синхронизацию целевых параметров программ развития энергетической и портовой инфраструктуры в Дальневосточном Федеральном округе, планов развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также планов развития основных грузоотправителей и грузополучателей на территории ДФО.

«Мы, конечно, очень заинтересованы в скорейшем развитии БАМа и Транссиба. Наш терминал уже сегодня может увеличить переработку угля до 24 млн тонн, в недалеком будущем до 30 млн тонн. Мы реализовали очень масштабный проект — «Развитие собственной железнодорожной инфраструктуры» — для увеличения пропускной способности терминала до 24 млн тонн. Построена новая железнодорожная станция, проложены километры железнодорожных путей. Единственным сдерживающим фактором для нас является недостаточная пропускная способность ДВЖД. Мы очень ждем двухпутную железную дорогу и электрификацию ДВЖД», — рассказал технический директор угольного терминала АО «Дальтрансуголь» СУЭК, базирующегося в СПВ Ванино, Владимир Долгополов.

С модернизацией БАМа и Транссиба связаны и чаяния местных властей.

«Для нас это — развитие уже действующих и появление новых крупных предприятий. Железнодорожники работают хорошо, будут бить второй тоннель в рамках развития Кузнецовского перевала, я уверен, что все получится. Конечно, поручение президента — очень хорошая новость для всех», — сказал глава Ванинского района Александр Наумов.

Совсем скоро, уже в сентябре 2017 года, режим порто-франко будет распространен на соседнюю со свободным портом Ванино Советскую Гавань. Не удивительно, что с развитием железной дороги здесь связывают самые большие надежды.

«Нам крайне необходима модернизация железнодорожного пути на участке Советская Гавань — Сортировочная. Наш район ведь фактически не имеет железнодорожного сообщения! А то, что есть, не отвечает даже запросам имеющихся небольших предприятий. Наши жители от Хабаровска доезжают до Ванино, а потом едут на автобусе еще целый час домой. О каких крупных проектах можно говорить, если даже наши местные, небольшие предприятия страдают от недостаточной пропускной способности ДВЖД! Наш завод железобетонных изделий по 10 дней ждет из Хабаровска вагоны с песком и цементом. То же с асфальтовым заводом, вечные простои. У нас реализуется проект «Комфортная городская среда». Но даже для благоустройства дворов мы будем очень долго ждать грузы из Хабаровска. В советское время был проект, предусматривающий строительство жд-ветки до Советской Гавани в обход Ванино. Не знаю, насколько он был бы актуален сегодня, но, мне кажется, так всем было бы лучше. Вообще, без полноценного железнодорожного сообщения никакое развитие свободного порта невозможно», — рассказал глава города Советская Гавань Павел Боровский.

Читайте также: В ожидании мощного роста грузопотока ДВЖД встает на путь модернизации

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на Дальневосточной железной дороге в 2016 году составила 39,9 млрд рублей, из них по приоритетному проекту Восточный полигон — 34,4 млрд рублей.

На программу развития Восточного полигона возложена задача обеспечить максимальную пропускную способность Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. В границах Дальневосточной железной дороги в целом предусмотрено выполнение работ на более чем 300 объектах. В 2016 году было введено в действие 30 объектов, это реконструкция существующих и строительство новых станций и разъездов, двухпутных вставок и второго пути на отдельных перегонах.

В 2017 году на развитие Дальневосточной магистрали ОАО РЖД планировала направить 47,6 млрд рублей. Поручение президента позволит увеличить инвестиции и выполнить больший объем работ.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2020 году, при условии дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры, потенциальный объем перевозок может составить 320 млн тонн, в том числе в направлении портов и пограничных переходов — 260 млн тонн. Таким прогнозом в мае 2017 года поделился начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

По мнению руководителя ДВЖД, такой объем перевозок неизбежно вызовет дополнительную нагрузку на железную дорогу. В связи с чем необходимо дальнейшее синхронное развитие провозных способностей инфраструктуры, железнодорожных узлов и портовых мощностей.

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот за январь-апрель 2017 года увеличился до 63,1 млн тонн (+8%). Порт Восточный увеличил грузооборот до 23,3 млн тонн (+9,3%), морской порт Ванино, на территории которого действуют несколько стивидорных компаний, увеличил грузооборот до 9,8 млн тонн (+1,2%), Находка до 8,2 млн тонн (+7,8%), Пригородное — до 6,1 млн тонн (+11,8%), Владивосток — до 5,3 млн тонн (+17,8%), снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот портов Де-Кастри — до 4 млн тонн (-2,1%) и Посьет — до 2,7 млн тонн (-1,1%).