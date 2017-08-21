Иваново, 21 августа, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Воздушный парад военно-транспортной авиации состоялся в рамках праздника «Открытое небо — 2017» на военном аэродроме «Северный» в Иванове 19 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области Военные асы продемонстрировали свое мастерство в небе

Пресс-служба правительства Ивановской области Гости «Открытого неба — 2017»

На торжественной церемонии открытия праздника губернатор Ивановской области Павел Коньков отметил, что мероприятие стало одним из самых любимых среди ивановцев и жителей соседних регионов. Ежегодно праздник собирает десятки тысяч гостей.

«Жители Ивановской области и гости нашего региона каждый год в августе приходят на этот праздник на аэродроме «Северный» потому, что для них патриотизм, уважение к нашим вооруженным силам, гордость за свою страну — не пустые слова», — сказал Павел Коньков, напомнив, что в этом году «Открытое небо» посвящено 105-й годовщине создания Военно-транспортной авиации и 50-й годовщине образования летного центра, который ивановцы уже много лет считают своим.

В параде приняли участие экипажи военно-транспортных самолетов из Иванова, Тулы, Пскова, Ульяновска, Рязани, Таганрога, Твери и Омска. Гостями праздника стали более 100 тыс. человек.

В небе над Иваново пролетели вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-72, Ан-12, Ан-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, самолеты Ту-134, Ил-22, Ил-76 различных модификаций. Этот самолет стал своеобразным символом Воздушно-десантных войск — одно из его предназначений заключается именно в десантировании парашютистов.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

На празднике «Открытое небо» экипажи самолетов Ил-76 сбросили воду, раскрашенную в цвета российского флага, пролетели с отстрелом тепловых ловушек и выполнили десантирование военной техники на многокупольных парашютных системах и подразделений ВДВ.

Более 20 экипажей самолетов Ан-2 выстроили в небе цифру 50 — в знак 50-летней годовщины создания ивановского 610 Центра боевого применения и переучивания летного состава.

Пресс-служба правительства Ивановской области Военные асы продемонстрировали свое мастерство в небе

Самым впечатляющим в воздушной части парада «Открытого неба» стало появление в воздушном строю тяжелого транспортного самолета Ан-124−100 «Руслан». На сегодняшний день это самый большой транспортный самолет в мире, производящийся серийно: он пролетел в небе над городом на высоте всего 450 метров на скорости 450 км/ч.

Все гости праздника имели возможность побывать в салоне этого уникального самолета уже на аэродроме. Среди всех площадок «Открытого неба — 2017» «Руслан» вызвал большой интерес гостей праздника. Этот самолет не имеет аналогов по своим габаритам и полезной нагрузке. Ан-124 поставил 21 мировой рекорд, среди которых — рекорд по грузоподъемности и рекорд по дальности полета. Ан-124 способен брать на борт до 440 парашютистов-десантников или 880 солдат с полным снаряжением. Технические характеристики самолета позволяют перевозить сверхтяжелые и крупногабаритные грузы массой до 120 тонн на предельно большие расстояния.

Командующий военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант Владимир Бенедектов подчеркнул, что в этом году праздник «Открытое небо» особенный: он посвящен летчикам, инженерам, преподавателям, всему личному составу и ветеранам 610-го Центра. «На протяжении 50 лет они успешно готовят кадры для Военно-транспортной авиации России», — добавил он. Отметим, Центр также готовит высококвалифицированных специалистов для ряда иностранных государств.

В числе почетных гостей праздника был губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он отметил, что Ивановскую и Псковскую области многое связывает, прежде всего, десантное братство. Он передал ивановским военнослужащим поздравления от десантников легендарной Псковской дивизии.

Также в «Открытом небе — 2017» приняли участие председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов, командующий ВТА СССР и России, генерал-полковник Вячеслав Ефанов, помощник полпреда президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, депутаты Государственной думы России Юрий Смирнов и Алексей Хохлов. В работе праздника вновь приняла участие делегация госкорпорации «Роскосмос»: ее возглавили Герои России — летчик-космонавт Александр Лазуткин и космонавт-испытатель Сергей Ревин. Космонавты встретились с ребятами из тематического лагеря «Ракетчик», впервые организованного Ивановским отделением Российского военно-исторического общества.

Пресс-служба правительства Ивановской области По традиции работал и пункт набора молодых людей на службу в Российской армии

Роскосмос представил объединенную экспозицию разработок ракетно-космической отрасли — экспонаты ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, ФГУП «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина», НПО «Энергомаш», Корпорации «ВНИИЭМ», Российских космических систем и других предприятий.

Также состоялось открытие реконструированного музея военно-транспортной авиации — на территории аэродрома «Северный»: здесь представлены макеты всех типов авиатехники, включая перспективные образцы ВТА.

По традиции в программу «Открытого неба» вошли выставка военной техники и самолетов, показательные выступления воинов-десантников. В течение всего дня на празднике работали тематические площадки, в том числе школы технического творчества «Новация», ДОСААФ, авиамоделистов, а также несколько спортивных площадок.

Для гостей «Открытого неба» с показательными выступлениями выступили представители спортивных федераций региона — спортсмены, представляющие боевые единоборства (бокс, всестилевое каратэ, кендо, кудо, смешанные боевые единоборства, дзюдо, киокусинкай, сетокан, тхэквандо), спортивную гимнастику и аэробику, пейнтбол, стрельбу из лука, регби. Федерация автомобильного спорта Ивановской области организовала выставку спортивных автомобилей. А сильнейшие атлеты России представили шоу силового экстрима. Кроме того, все желающие могли попробовать свои силы в выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По традиции работал и пункт набора молодых людей на службу в Российской армии.

В небе для зрителей выступила авиация ДОСААФ с фигурами высшего пилотажа на Як-52, свое мастерство продемонстрировали дельтапланеристы и парапланеристы.

Завершили праздник «Открытое небо — 2017» выступления творческих коллективов Ивановской области, а также рок-группы «Рок-Синдром» (Москва). Хедлайнером мероприятия стал заслуженный артист России Сергей Трофимов.