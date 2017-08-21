Москва, 21 августа, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В последний торговый день недели 19 августа нефть сорта Brent подскочила на 4%, показав максимальный внутридневной рост с 30 ноября, когда ОПЕК впервые анонсировала меры по сокращению добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

lalabell68 Нефтяная вышка

В результате котировки поднялись от уровней под $51 до максимумов на подходе к отметке $53, закрывшись у верхней границы диапазона.

«На руку активу сыграло общее резкое улучшение настроений инвесторов к риску, обусловленное сообщениями об отставке главного стратега Белого Дома Стивена Беннона, которого обвиняли в близости к ультраправым. На волне всеобщего позитива «под раздачу» попала и Brent, тогда как спрос на безопасные активы резко снизился», — пояснил Салас.

«Также в поддержку роста цен сыграл фактор политических проблем в Венесуэле, где нарастает угроза перебоев с поставками. В-третьих, на одном из американских НПЗ в Техасе произошел пожар, и теперь на возвращение в нормальный режим работы предприятию потребуется некоторое время», — добавил эксперт.

«Кроме того, Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах сократилось максимально за семь месяцев — на пять единиц. Похоже, недавнее удешевление нефти все же вынудило американских бурильщиков снизить активность, о чем также говорит стабильное сокращение запасов углеводородов в стране», — отметил Салас.

«Для того чтобы актив сумел отстоять завоеванные позиции, на этой неделе отчеты API и минэнерго США должны отразить дальнейшее падение запасов сырой нефти, а также ее добычи. В противном случае котировки вернутся к снижению. В начале новой недели возможна некоторая медвежья коррекция Brent ввиду перекупленности из-за агрессивного спроса в пятницу», — полагает эксперт.

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