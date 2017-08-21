Воронеж, 21 августа, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Скандал с похищением сотни земельных участков в приграничном с Воронежем районе, попытка вернуть 24 гектара яблоневого сада в госсобственность, подготовка к школе и возможность введения в воронежских роддомах «родов по контракту» — эти темы оказались в центре внимания воронежских СМИ на минувшей неделе.

Фредерик Морган. Яблоневый сад

Крупное мошенничество или политические интриги?

Похищение 100 земельных участков из муниципальной собственности стало одним из главных скандалов в регионе на минувшей неделе.

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С делом, о возбуждении которого сообщило вечером 18 августа Следственное управление СКР по Воронежской области, оказались связаны высокопоставленные чиновники Новоусманского района.

Как сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» 18 августа, дело возбуждено в отношении дочери главы района: ей, а также еще нескольким местным жителям «вменяется мошенничество с высоколиквидными земельными участками на территории муниципалитета. По версии следствия, на бумаге они без очереди выделялись льготникам и продавались аффилированным с мошенниками лицам по заниженным ценам». Женщина была задержана после обыска в администрации района.

Между тем, пишет «Коммерсантъ», сама дочь главы района является руководителем районного подразделения ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости — федеральное бюро технической инвентаризации».

«Схему хищения источники в правоохранительных органах называют «простой и грубой». «Находили местных жителей — преимущественно инвалидов, имевших право на получение участков земли вне очереди. Отписывали на них землю, а потом от их имени продавали ее за копейки «своим» людям. Самим инвалидам давали по несколько тысяч рублей и нужные бумаги на подпись», — рассказал собеседник «Ъ», знакомый с разбирательством».

По информации издания, ситуация в Новоусманском районе давно заинтересовала правоохранительные органы.

«Еще в начале года на имя главы областного управления Росреестра Елены Перегудовой пришла анонимка. Мол, в районе воруют землю, и все в этом «замазаны». Она направила туда проверку, которая поставила на уши местное подразделение Росреестра. Ситуацией еще тогда заинтересовались чекисты», — цитирует издание собственный источник. О нарушениях заявляли и в правительстве региона еще в начале августа — тогда губернатор поручил навести порядок в этой сфере.

Впрочем, знакомые задержанной считают, что она «была последней, кого можно было бы заподозрить в коррумпированности. У нее обеспеченная семья, сама она дорожит своим именем». Уголовное дело связывают с атакой на самого главу района.

Как напоминает издание, «Владимир Чернышов — один из главных политических долгожителей региона. Он управляет Новоусманским районом с 1997 года и четырежды избирался на эту должность на прямых выборах. В начале августа райсовет отменил выборы главы администрации, заменив их на утверждение сити-менеджера депутатами по итогам конкурса. Курирующий политический блок вице-губернатор Геннадий Макин, выходец из Новой Усмани, сообщил, что господин Чернышов еще не подавал заявления об отставке».

Все в сад

Между тем, пишет в тот же день, 18 августа, «Коммерсантъ-Черноземье», до суда дошел иск о возвращении в государственную собственность крупного участка земли уже в областном центре — речь идет о многострадальном яблоневом саде ВГАУ.

«Вчера прокуратура подала в арбитраж иск о возвращении в федеральную собственность «из незаконного владения» 24 га земли, на которых ООО «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня планировало возведение жилого квартала. В надзорном ведомстве считают, что земля выбыла из госсобственности «против воли РФ». В случае удовлетворения иска девелопер вряд ли пострадает, и даже может получить компенсацию, предполагают юристы», — пишет издание.

«Участок являлся собственностью РФ и использовался в сельскохозяйственных целях опытной станцией. Проверкой установлено, что земля выбыла из собственности РФ помимо ее воли. Участки приобретались для целей сельскохозяйственного использования, фактически же под данные цели не использовались ни одной из организаций», — подчеркнули в прокуратуре.

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«На территории яблоневых садов ВГАУ, в том числе и на этом спорном участке, воронежское ООО «Выбор» с начала 2016 года планировало построить жилой квартал. Общая площадь территории под застройку могла составить 43,6 га. Высотность квартала — 17−26 этажей. Планируемая общая площадь жилья — 884 тыс. кв. м. Общая площадь 13 тыс. квартир — 589 тыс. кв. м. Население нового жилого фонда могло достигнуть 19,6 тыс. человек. Социнфраструктура предусматривала два детских сада и общеобразовательную школу», — пишет издание, отмечая, что через несколько месяцев региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам мошенничества с использованием подложных документов при продаже садов.

«Управляющий партнер консалтинговой группы «Дивиус» с практикой в регионах Черноземья Иван Гусев предполагает, что даже при удовлетворении иска ведомства санкций стоит ожидать только «первоначальным приобретателям участка», но не «Выбору»: «Причастность компании к цепочке сделок вряд ли удастся доказать. Кроме того, если прокуратура добьется признания договора купли-продажи недействительным, то нынешнему собственнику можно будет рассчитывать на получение обратно уплаченных им средств — трехстороннюю реституцию. Государству — участок, «Выбору» — деньги, первоначальному покупателю земли, скорее всего, ничего».

Скоро — в школу, готовьте кошельки

Актуальной в преддверии 1 сентября теме поборов в школах и детских садах посвящена статья в «Российской газете» 17 августа. Поводом к публикации стала проверка, которую начали воронежские следователи по жалобе родителей, от которых в одной из воронежских школ потребовали сдать по три тысячи на покупку школьных тетрадей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные тетради

Мама ученицы из лицея №8 в спальном районе Воронежа, пишет издание, рассказала, что и им предлагали сброситься на рабочие тетради, правда, ещё в мае — так выходит дешевле.

«Завуч подчеркнула, что это добровольно. И тем, кому тетради не купят, в школе сделают ксерокопии, — добавила родительница. — Мы заплатили по 2500 рублей, а в августе-сентябре тетради стоили бы более 3500. В целом мы сдаем не так много — по сто рублей в год на охрану, плюс на подарки к праздникам и дни рождения детей».

«В ряде школ обязывают покупать детям форму в определенных местах, проверяя чеки. В 8-м лицее задали цвета одежды и провели «показ мод» от одного из магазинов. Заказ можно было тут же оформить, большинство мам так и сделало», — пишет «РГ».

"Но там вся форма была одной полноты, дорогая и синтетическая. Я заказала одежду из натуральных тканей в Англии по интернету, вышло вдвое дешевле, — отметила собеседница издания. — Оттенок цвета чуть отличается, но за это у нас не ругают».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«А вот учеба детей в более престижных школах влетает в копеечку. Некоторые родители говорят о «плате за вход». «РГ» известны случаи, когда ребенок по месту жительства мог быть зачислен в элитную гимназию, но родители сознательно выбрали школу попроще. Мама ученика из лицея № 7 в центре Воронежа сообщила, что «моральное давление» началось уже при поступлении в первый класс».

«Нам сказали, что форму желательно купить в фирме, одобренной директором. В магазине лежали списки родителей, где нужно было отмечаться! Мамы заволновались: что будет, если не послушаемся. У нас так во всем — «как хотите, по желанию», однако в список вносят поголовно, и учительница переспрашивает, кто еще не купил, из родительского комитета звонят… Против ребенка, за которого не сдали деньги, настраивают весь класс. Одна мама просит показать чеки, так ее «гнобит» родительский комитет, а ребенка учитель как бы отделяет от остальных. Люди не выдерживают и все делают, как «рекомендовано».

С родителей первоклассников уже собрали по пять тысяч на тетради и по четыре тысячи — на ремонт.

«С нас даже на ручки собрали — на случай, если дети забудут свои. Каждую четверть сдаем на разные нужды по три-пять тысяч. На день учителя, Новый год, 8 марта и день рождения дарим классной руководительнице от всех по 10−15 тысяч. Плюс дорогие презенты завучам и директору, — пояснила мама мальчика. — На 1 сентября учительница позвала аниматора (он был у нее на примете). За 15 минут выступления — шесть тысяч. Фотограф был тоже «предустановленный». Ноутбук учителю в класс потребовался…»

При этом, пишет «РГ», мамы понимают, что доказать факт принуждения сложно — формально все решения принимает родительский комитет, однако те, кто в него не входит, подозревают, что активисты связаны со школой круговой порукой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Магазин

«Самый яркий инцидент из тех, что рассказали «РГ» за последнее время, приключился с интерактивной доской (за 140 тысяч рублей), которую учительница хотела иметь в классе. Родители ее не купили. Тогда дети стали передавать им слова педагога: мол, будь у нас доска, я бы столько интересного показала… Кончилось тем, что доску подарила одна из мам».

Ситуацию прокомментировала руководитель управления образования и молодежной политики мэрии Воронежа Любовь Кулакова: «Просить (а тем более заставлять) родителей сдать деньги на то, что должно финансироваться из бюджета, неправомерно. Речь об уборке классов, ремонте школы или кабинета, закупке учебников, оплате нужд школы. Но если родители сами захотят провести ремонт или купить книги за свой счет, то это не запрещено».

Роды по контракту

Департамент здравоохранения Воронежской области планирует перевести теневые договорённости будущих рожениц с врачами в официальную плоскость, об этом пишет в номере от 15 августа газета «Моё!».

Как сообщается, в роддомах региона предложено ввести дополнительную услугу (помимо государственных гарантий по медицинскому полису) — индивидуальное ведение родов конкретным врачом.

«Так называемые «контрактные», или «персональные» роды — распространённая практика в российских городах. Везде есть свои особенности, но одно неизменно — пациент, заключив контракт, может выбрать конкретного врача. Не секрет, что в Воронеже и области будущие мамы тоже договариваются с врачами, но неофициально», — пишет издание.

Сейчас в департаменте рассматривают возможность оформления таких договоренностей в официальные контракты.

Между тем, напомнила читателям издания главный внештатный акушер-гинеколог Воронежской области Ольга Самофалова, федеральный закон № 323 «Об охране здоровья граждан» даёт пациенту право выбирать медучреждение и врача.

«Но роды непредсказуемы, поэтому полис ОМС и родовой сертификат не дают будущей маме права выбрать доктора, ею занимается дежурная бригада. Однако многие женщины хотят попасть к определённому доктору — им так спокойнее. И стараются неофициально договориться с врачами. Но это не даёт женщинам гарантий. В роддомах Воронежа врачам запрещено приезжать не в свою смену. Кто-то умеет обходить запреты, кто-то нет. Роды могут начаться в любое время, а не все доктора готовы мчаться к малознакомой пациентке глубокой ночью даже за деньги. В итоге случается, что врач, пообещав пациентке принять роды, не приезжает».

Еще одна сторона неофициальных договоренностей — искусственное стимулирование родов у женщин, чтобы «подогнать» процесс под график конкретного врача. Непонятно и то, как насчитываются суммы вознаграждения за роды.

Greyerbaby Беременность

«Услуга «Персональные роды» — это официальный договор, который будущая мама заключает с роддомом, — говорит Ольга Самофалова. — Врач будет обязан приехать к ней на роды в любое время, и это будет юридически правомерно. Договор заключается в 36 недель беременности. Мы сейчас изучаем опыт других регионов».

Причем договор может включать индивидуальную бригаду (акушерка, анестезиолог, нео­натолог), помощь медсестёр после родов.

«Понятно, что медсёстры и так помогают пациенткам, — объясняет специалист. — Но они физически не могут уделять женщине столько внимания, сколько она хочет. А в договоре прописывается именно такой индивидуальный подход, когда роженице выделяется отдельная медсестра. Но мы подчёркиваем, что персональные роды — дополнительная услуга исключительно по желанию для тех, кто хочет особых условий. Как любая платная услуга в больнице и поликлинике. И не надо путать контрактные роды и партнёрские, с участием папы, — последняя услуга абсолютно бесплатна».

«В разных городах, где практикуются индивидуальные роды, цены различаются. Суммы начинаются от 20—30 тысяч рублей и доходят до 100 тысяч. Мы хотим узнать, что думают об этом воронежские пациенты и врачи. Предполагается, что в контракт можно включать разные пункты. Это могут быть только роды с выбранным врачом или расширенные услуги: дородовые консультации, целая бригада докторов, послеродовая помощь медсестёр. Отдельно обговариваются бытовые условия, но палату повышенной комфортности вы и сейчас можете заказать во многих роддомах».

«Многие женщины, не потратившие в роддоме ни копейки, говорят, что довольны и течением родов, и отношением врачей, — говорит Ольга Самофалова. — Государственные гарантии по полису ОМС, да и просто человечное отношение к пациентам не зависят от оплаты. Государство гарантирует бесплатную квалифицированную медпомощь при родах. А вот дополнительные услуги возможны за плату. Цель введения персональных родов — сделать отношения врачей и рожениц законными и прозрачными. Кстати, часть денежных средств пойдёт на развитие родильных домов».

Время пожаров

Конец недели ознаменовался крупным пожаром в черте Воронежа. Как сообщили «Вести-Воронеж», пожар произошел 20 августа на окраине Железнодорожного района Воронежа, в районе завода «Видеофон» — на площади 5 гектаров загорелась трава и валежник. В тушении огня участвовали больше 170 человек.

«Лесная подстилка в районе «Видеофона» на улице Калининградская загорелась на площади 300 квадратных метров около 13 часов. Через два часа, несмотря на усилия пожарных, огонь распространился на площадь в 5 га. Поэтому воронежское МЧС увеличило силы на тушении пожара, к 17 часам на месте происшествия работали 107 спасателей, используя 28 единиц техники. В итоге сотрудники МЧС справились с огнём. Пострадавших на пожаре нет. Сотрудники МЧС обнаружили три очага возникновения. Рассматриваются две версии появления огня — поджог или неосторожное обращение с огнём, пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области».