Москва, 21 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Правительством РФ в 2017 году регионам будут выделены средства на предоставление субсидий на развитие внутреннего туризма, сообщается на сайте правительства РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Средства в размере 402 млн 007,5 тыс. рублей из федерального бюджета выделяются в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы».

Так, деньги на завершение строительства получат: Детский космический центр в Кирове и театр оперы и балета в Ижевске.

На реконструкцию зданий средства получат: драматический театр в Комсомольске-на-Амуре и государственное автономное учреждение культуры «Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи».

Кроме того, распоряжением правительства РФ на присуждение ежегодной премии в области туризма было представлено 23 проекта.

При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.

В 2017 году за достижения в области туризма по 1 млн рублей премии получили 10 авторских коллективов за создание:

— туристского комплекса «Арт-отель «Николаевский Посад»;

— туристской инфраструктуры «В некотором царстве» в Рязанской области;

— туристского комплекса «Этнопарк «Кочевник»;

— проекта по развитию внутреннего и въездного туризма «Международный фестиваль «Кижская регата»;

— проекта по развитию внутреннего и въездного туризма «Международный фестиваль — воздухоплавания «Небесная ярмарка»;

— проекта по развитию внутреннего и въездного туризма «Международный фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи»;

— туристско-выставочного комплекса «Музейный квартал» в городе Городце;

— проекта по развитию событийного туризма «Новогодняя столица России»;

— детского туристского комплекса «Научный музей и город профессий»;

— проекта по развитию детского образовательного туризма «Живые уроки».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что потенциал развития внутреннего и въездного туризма в России огромен. По данным Ростуризма, летом 2017 года спрос на путешествия внутри страны вырос на 24%.

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