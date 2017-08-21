Москва, 21 августа, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Зарплаты граждан Российской Федерации повышаются более высокими темпами, чем производительность труда в стране. Это может привести к увеличению инфляции и замедлению роста ВВП. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, регулятор выражает беспокойство в связи с нехваткой специалистов в ряде сфер деятельности, в том числе врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. Эксперты полагают, что именно данный фактор способен привести к снижению роста производительности труда на фоне повышения заработных плат, а также падению производственного потенциала ввиду отсутствия кадров.

«Дефицит трудовых ресурсов может иметь 2 негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности, — отметили в пресс-службе ЦБ. — Прямой — это опережающий рост заработных плат относительно производительности труда. Косвенный эффект — это снижение потенциала роста производства в силу отсутствия возможности привлечь нужные кадры».

Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов сообщил газете, что инфляция в РФ может прибавить 0,5 п.п. из-за роста зарплат, опережающего производительность труда.

«Реальные зарплаты должны расти темпами, которые соответствуют темпам роста производительности труда, — пояснил он. — Если производительность труда не растет, а зарплата растет быстрее фактических темпов роста цен, это приводит к проинфляционным последствиям».

В Росстате отмечают, что с 2009 года производительность труда в стране растет в 2 раза медленнее, чем реальные зарплаты населения.