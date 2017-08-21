Ярославль, 21 августа, 2017, 09:49 — ИА Регнум. На всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», который проходит с 3 июля по 31 августа в Крыму, президент Владимир Путин ответил на вопрос фешн-дизайнера женской одежды Валерии Ефановой из Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Виктория Ефанова спросила у президента о его стиле в одежде

«Добрый день! Я представляю город Ярославль, меня зовут Валерия, я — фешн-дизайнер женской одежды. У меня вопрос по поводу стиля.

В.Путин: Я не буду больше ничего рекламировать, сразу договоримся. (Смех.)

В.Ефанова: Нет, я не буду просить рекламировать.

У меня вопрос по поводу Вашего стиля. Просматривая старые фотографии, мы всегда замечаем, что меняемся не только внутренне, но и внешне. Соответственно, как Вы рассматриваете свой стиль? Как Вы его видите? Что Вы можете сказать о нем, и как он эволюционировал в процессе Вашего личностного роста?

В.Путин: Вы знаете, мы мало, наверное, замечаем что-либо о себе. Мы же смотрим на себя в зеркало каждый день. Поэтому, если сравнить себя 10, 15, 20 или больше лет назад, то, наверное, можно какую-то разницу заметить, а так она проходит мягко и незаметно. Стиль у меня самый простой — деловой. Я же, кроме кабинета, почти нигде не бываю. На «Тавриду» приезжаю иногда.

В.Ефанова: Но Ваш стиль узнаваем.

В.Путин: Он, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности. Примерно одинаковый. В быту я стараюсь быть попроще, как сейчас, чтобы было удобно. Конечно, хочется, чтобы это было и элегантно, и красиво. Я не знаю, что это за стиль. Как правило, я то, что в шкафу есть, надеваю. Смотрю, конечно, чтобы выглядело прилично: камеры работают, миллионы людей смотрят. Надо прилично выглядеть, конечно» — приводит диалог президента и жительницы Ярославля сайт kremlin.ru.

Владимир Путин добавил, что особенно по поводу своего стиля «не заморачивается».

«Есть такое слово — «заморачиваться». Я особенно на этот счет не заморачиваюсь. Хотя признаю, что это очень важно, согласен. Особенно, если говорить о женской одежде, это, безусловно, искусство. Я не сразу к этому пришел. Могу сказать про эволюцию моих собственных взглядов на одежду. Архитектура — понятно, художественное творчество — понятно, музыка — понятно, театр. В прежние годы совсем, уже когда студентом был, относился к этому — как бы так… никак.

А сейчас считаю, что это действительно творчество, это художественное творчество, и очень важное для человека, потому что оно создает среду. А она очень важна, среда, в которой мы живем. Так что я Вам желаю успехов» — сказал президент.

В форуме за все время его проведения примут участие более 3 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В их числе архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры, журналисты.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр, партнером — Московский государственный институт культуры