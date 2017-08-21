Владивосток, 21 августа, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в коррупции, выступил с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину. Письмо, в котором Пушкарев заявляет о своей невиновности, опубликовано 21 августа в газете «Коммерсантъ» на правах рекламы.

MaksOttoVonStirlitz Игорь Пушкарев

«У меня сложилось устойчивое понимание того, что информация доносится до вас в искаженном свете либо не доносится вовсе, а все мои неоднократные обращения в различные инстанции ни к чему не привели», — заявил в своем обращении Пушкарев.

Напомним, что в марте 2017 года экс-мэра Владивостока обвинили в получении взятки от собственного брата Андрея Пушкарёва, руководителя компании «Востокцемент». По версии следствия, вознаграждение выплачивалось за контракты на поставку стройматериалов.

Игорь Пушкарев утверждает, что в основу обвинения легли вырванные из контекста обстоятельства, субъективно воспринятые следствием. Он также обратил внимание на абсурдность обвинений, к примеру, его брат Андрей якобы давал ему взятки, а деньги для этого брал у жены самого Игоря.

Бывший глава Владивостока отметил, что много лет трудился на благо России, при этом пренебрегал своими интересами и интересами своих близких. У главы государства он попросил защиты во имя справедливости.

«Вы являетесь гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости», — отметил Пушкарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, его действия при проведении аукционов на покупку строительных материалов нанесли ущерб бюджету в размере 158 млн рублей и привели к долгам в размере более 800 млн рублей.

Позже первоначальные обвинения были сняты, однако в марте 2017 года Пушкарева обвинили в другом должностном преступлении — получении взятки от Андрея Пушкарева.

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