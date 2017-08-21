Пекин, 21 августа, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности КНР сообщило о задержании основателя интернет-магазина Shenzhen Zouxiu Цзи Вэньхуна, который обвиняется в контрабанде товаров из Европы и США на общую сумму 438 млн юаней ($65,7 млн).

maxpixel.freegreatpicture.com Народная вооружённая милиция Китая

Преступник был задержан на территории индонезийского острова Бали, где злоумышленник скрывался от правосудия более 15 месяцев. В совместной операции по поимке самого разыскиваемого китайского контрабандиста приняли участие сотрудники полиции КНР и Индонезии, пишет «Жэньминь жибао».

По данным правоохранительных органов, Цзи Вэньхун организовал незаконный ввоз дорогих товаров из Европы и США, в частности брендовой одежды и швейцарских часов, которые в дальнейшем продавались на территории КНР.

Кроме того, злоумышленник обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 120 млн юаней. В ближайшее время Цзи Вэньхуну будет предъявлено официальное обвинение, ему грозит крупный штраф и до 14 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 апреля 2016 года министерство общественной безопасности КНР сообщило о задержании мошенника, входящего в список 10 самых разыскиваемых преступников Китая.