Москва, 21 августа, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Конфликт между Горбачевым и Ельциным был искусственно создан первым и последним президента СССР Михаилом Горбачевым, заявил 20 августа политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Горбачев

По мнению политолога, распад СССР, последовавший за ГКЧП, был порожден элитным заговором.

«Исторически, конечно, это была буржуазная контрреволюция, вот что это было. И более того, в понятии контрреволюции, близкой к революциям ХХ века — верхушечного заговора…» — заявил Куликов.

А политически этот заговор сознательно разыгрывался Горбачевым, искусственно создавшим своими действиями себе оппонента в виде ставшего впоследствии президентом России Бориса Ельцина.

«Посмотрите на Горбачева: он же пришел как демократ, он объявил демократию. Кстати, знаете, какое первое действие произошло? В Политбюро образовалось несколько точек зрения — точка зрения Ельцина и точка зрения Лигачева. Они должны были дискутировать. ЦК должен был заседать, спорить, критиковать Горбачева. Что сделал Горбачев? Они выгнали Ельцина из политического пространства и превратили его в заговорщика», — отметил политолог.

Напомним, что писатель Александр Проханов, обсуждая ГКЧП, также высказался в пользу того, что ГКЧП изначально использовался Горбачевым с целью развала СССР.