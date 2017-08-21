Москва, 21 августа, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В Ростовской области и Краснодарском крае станут платными два участка трассы М-4 «Дон». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.

Navigator-avia Федеральная трасса М4 Дон

«Распоряжения от 17 августа 2017 г. №1765-р, №1766-р. автомобильная дорога М-4 «Дон» на участках 1091,6 км — 1119,5 км в Ростовской области и 1195 км — 1319 км в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе», — говорится в сообщении.

Участки автомобильной дороги М-4 «Дон» в Ростовской области и в Краснодарском крае будут платными до 2019 г.

В распоряжении сказано, что полученные от сбора платы за проезд финансовые средства возместят часть затрат на содержание и ремонт данных участков дороги.