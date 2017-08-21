Махачкала, 21 августа, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Компания «Хендэ Мотор СНГ» завила о фальсификации решения одного из третейских судов Дагестана, согласно которому компания должна выплатить истцу около 18,2 млн рублей, об этом 21 августа сообщил «Коммерсант».

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

Издание пишет, что в апреле 2016 года в этом регионе один из покупателей приобрел автомобиль модели Equus за сумму 1,3 млн рублей, через несколько месяцев он решил вернуть его компании по причине обнаружения дефектов и в октябре 2016-го получил денежное возмещение.

Но на этом он решил не останавливаться и через какое-то время подал иск к Hyundai ООО «Хендэ Мотор СНГ», требуя вернуть ему еще 2,4 млн, утверждая, что стоимость машины увеличилась до 3,7 млн рублей. Также он требовал взыскать с дистрибьютора еще 2,3 млн пеней.

Сначала суд первой инстанции посчитал его требования необоснованными и отклонил иск, так же 26 апреля 2017 года решил и Верховный суд Дагестана. Однако уже 4 апреля 2017 года компания узнала о том, что с неё, согласно решению дагестанской коллегии Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС), должно быть взыскано в пользу истца 18,21 млн рублей компенсации и 417 рублей в качестве сбора.

Руководитель юридического отдела «Хендэ Мотор СНГ» Наталья Моисеева считает, что решение третейского суда было сфальсифицировано, либо судья превысил свои полномочия при его вынесении. Она заявила, что её компания не получала уведомлений о проведении судебных заседаний и не заключала с истцом соответствующих арбитражных соглашений.

После того, как представители компании обратилась в дагестанскую коллегию ФАТС, они узнали, что подобный спор не был рассмотрен, а указанный в решении судья никогда не работал в этом третейском суде.

Напомним, для того, чтобы третейский суд мог выносить решения по делу, между сторонами должно быть заключено соответствующее третейское соглашение. Данное соглашение может быть оформлено в виде соответствующей оговорки в разделе «Порядок разрешения споров» договора купли-продажи.