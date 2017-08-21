Москва, 21 августа, 2017, 08:41 — ИА Регнум. ГКЧП был частью игры в две руки между Ельциным и Горбачевым с целью разрушения СССР, заявил писатель Александр Проханов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер в Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Микела́нджело Караваджо. Шулеры. 1596

По мнению писателя, подлинный смысл ГКЧП был не в том, чтобы остановить от распада страну, а стать финальным аккордом, оформляющим этот распад.

«Чем дальше от меня эти дни, тем отчетливей у меня прослеживается формула, которая для меня несомненна. ГКЧП явился заключительной фазой огромной спецоперации под названием «Перестройка». В течение пяти лет подряд ежедневно денно и ночно перемалывались все ценности, все основы огромного государства. И к августу 1991 года вместо крепкой советской сталинской централистской страны был кисель между трех океанов. И смысл ГКПЧ был в том, чтобы, создав конституционный хаос, перебросить полномочия от союзного центра, то есть от Горбачева — к региональному центру, то есть Ельцину и таким образом уничтожить региональный центр», — полагает Проханов.

Однако, несмотря на это, участники ГКЧП не были людьми злой воли, осознанно работающими на развал страны. Они, как он полагает, поверили в интриги Горбачева, который изначально втемную использовал их в целях развала страны.

«ГКЧП, как говорил мне один из близких к ГКЧП людей Тизяков Александр Иванович… формировался с участием Горбачева, и некоторые члены ГКЧП, в частности Стародубцев, были включены в список ГКПЧ Горбачевым. И гэкачеписты говорили, что их задача была интернировать Ельцина… небольшую группу окружавших его людей на несколько дней, то есть провести грязную работу, а потому Горбачев был готов вернуться — кого-то осудить, кого-то отблагодарить и вести страну дальше по своим реформам, избежав распада. И гэкачеписты поверили в это. Но внутри ГКЧП сидел Крючков. Он должен был отдать приказ по интернированию Ельцина. Он этот приказ не отдал», — уверен Проханов.

Напомним, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) был провозглашен 18 августа 1991 года при одновременном вводе войск в Москву. В то же время возле Белого дома в Москве собрались сторонники президента РСФСР Бориса Ельцина, который назвал ГКЧП госпереворотом. Сторонников ГКЧП арестовали 21 августа. Затем был подписан союзный договор, запрещена КПСС, после чего последовал распад СССР.

Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян также утверждает, что в какой-то момент управление ГКЧП перешло к Горбачеву с подачи Геннадия Янаева.

«Могу сказать твёрдо, что первая попытка ГКЧП была в марте 1991 года. Если кто-нибудь поднимет документальные съёмки, то он увидит, как председатель ГКЧП, вице-президент Геннадий Янаев встревоженно на взлётной полосе что-то говорит Горбачёву. Это он об этом рассказывал. Горбачёв потом собрал тех, кто готовил это ГКЧП, и сказал им: «Я как Иисус Христос, я вас наказывать не буду, я сам это возглавлю». Поэтому мы не обсудили ещё одну вещь — роль Горбачёва во всём, что происходило. А это роль абсолютно не та, которая навязывается обществу. Горбачёв фактически играл в игру, провоцируя членов ГКЧП на нечто, с тем, чтобы потом уйти в сторону», — заявил Кургинян в эфире телеканала «Россия-1» 22 августа 2016 года.

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