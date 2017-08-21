Москва, 21 августа, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Телеведущий Андрей Малахов в своем открытом письме завершил историю со своим уходом с «Первого канала»: он попрощался с коллегами и руководством канала, отметив, что написал заявление.

Рене Магритт. Сын человеческий. 1964

По его словам, сотрудники отдела кадров «плакали», когда он принес им заявление об уходе. Малахов работал на «Первом канале» 25 лет, и это останется в нём «на уровне ДНК».

Говоря о новом ведущем шоу «Пусть говорят» Дмитрии Борисове, Малахов подчеркнул, что видел фрагменты с его участием. «Дима, на тебя вся надежда! Уверен, у тебя все получится!» — написал Малахов на сайте своего журнала Starhit.

Поблагодарил он также генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста за все, «что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе».

Прощаясь с коллегами, Малахов пояснил, что на канале «Россия 1» он будет вести новую программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», а также заниматься субботним шоу и другими проектами.

Свое подробное письмо, в котором Малахов вспомнил всех, кто работал с ним или в телецентре «Останкино», телеведущий объяснил тем, что «пришел на «Первый канал» в прошлом веке, когда люди еще писали друг другу письма, а не эсэмэс».

Читайте также: Малахов обратился к Эрнсту с открытым письмом

Ранее в июле зрителей потряс громкий уход: программу «Пусть говорят» покинул ее бессменный ведущий Андрей Малахов. В СМИ появилось много версий относительно причин ухода Малахова с «Первого канала»: от декрета и конфликта с продюсером Натальей Никоновой до перехода ведущего в холдинг ВГТРК.

На телеканале «Россия 1», помимо работы телеведущего, Малахов планирует заняться продюсированием проектов. А в программе «Пусть говорят» Малахова уже заменили — ее ведет Дмитрий Борисов.

По мнению пользователей соцсетей, новые выпуски получились в целом удачными: Борисов более интеллигентный, спокойный и выдержанный. Так что, считают в интернете, замена могла пойти на пользу.

Читайте также: В соцсетях предлагают закрыть «Давай поженимся» и «Здорово жить»

Кроме того, 15 августа было объявлено о закрытии проекта «Пока все дома», оно связано с финансовыми махинациями. Ведущий шоу Тимур Кизяков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что считает недопустимыми методы руководства каналом.

Также закрыта программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Причиной стала исчерпанность формата: ведущая сама решила закрыть проект и заняться новыми. Руководство канала поддержало ее решение.