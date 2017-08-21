Вашингтон, 21 августа, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп завершил свой 17-дневный отпуск и вернулся в Вашингтон. Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Возвращаюсь обратно в Вашингтон после тяжелой работы и просмотра самых ужасных и неправдивых фейковых новостей из всех, что я когда-либо видел!», — написал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп взял отпуск и отправился на 17 дней в Нью-Джерси. Президент США не стал проводить пресс-конференцию перед своим отъездом, нарушив тем самым традицию, установленную предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой.

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