Якутск, 21 августа, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Утром 20 августа на телеканале «Россия 24» был показан видеосюжет из Республики Саха, которую вписали в состав Японии, сообщили пользователи соцсетей. Позднее «географическая» ошибка редакции новостей была исправлена, однако её обсуждение в соцсетях затмило сам новостной сюжет.

Astryd_MAD Пульт TV

В эфире телеканала демонстрировался сюжет «Воздушная скорая помощь», в котором журналисты рассказывали о развитии медицинской авиации в России. Во время показа нового вертолета Ми-8, оснащённого медицинским модулем, на телеэкране демонстрировалась надпись «Республика Саха (Япония)».

По всей видимости, работник телеканала попросту не понимал, что Якутия и Республика Саха — два равнозначных наименования субъекта Российской Федерации, и дописал Японию в скобках. Ошибку заметили в социальных сетях и начали посмеиваться над квалификацией оформителей сюжета. В своих шутках пользователи интернета указывали, что телеканал подарил Якутию Японии, и советовали сотрудникам телеканала быть внимательнее.

Напомним, первый вертолёт Ми-8МТВ оказался в распоряжении министерства здравоохранения Республики Саха в рамках исполнения федеральной целевой программы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации (с применением авиации)». Данный вертолёт будет обслуживать несколько районов республики, а в сентябре ожидается поступление второго такого же вертолёта.