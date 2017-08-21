Пекин, 21 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 21 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6709. Таким образом, начало 35-й рабочей недели ознаменовано очередным укреплением национальной валюты КНР, которая на этот раз «отыграла» у доллара еще 35 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление юаня стало неожиданностью для большинства западных экономистов и аналитиков, которые накануне прогнозировали резкое ослабление китайской валюты. В конце 34-й недели доллар США сумел отвоевать у юаня 70 пунктов, однако это произошло вскоре после того, как юань в очередной раз укрепился более чем на 170 отметок, пишет «Чжунго жибао».

Неделей ранее китайский юань установил рекорд, укрепившись за 4 рабочих дня на 586 базисных пунктов. Укрепление национальной валюты произошло на фоне публикации данных о росте внешнеторгового оборота Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 18 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6744 юаня за доллар.