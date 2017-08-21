Москва, 21 августа, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло решение сделать платными два участка автомобильной дороги М-4 «Дон», сообщается на сайте правительства РФ.

Ромашова Елена Трасса М-4

На автотрассе М-4 «Дон» платными станут участки 1091,6 км — 1119,5 км в Ростовской области и 1195 км — 1319 км в Краснодарском крае.

Собранные средства направят на возмещение части затрат на содержание и ремонт аварийных участков автомобильной дороги.

Плата за проезд по этим участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» в Ростовской области и в Краснодарском крае будет взиматься до 1 мая 2109 года.

В 2014 году правительство выпустило распоряжение, по которому платным стал участок трассы М-4 «Дон» с 1119,5 км по 1195 км.

Новые платные участки представляют единый коридор от Ростова-на-Дону до развязки автодороги в месте примыкания к М-4 «Дон» автодороги М-29 «Кавказ» с дальнейшим распределением транспортных потоков по направлению к Краснодару, Ставропольскому краю, Дагестану и Кабардино-Балкарии

Таким образом, общая протяжённость объединённого участка составит 103,38 км.

Планируется, что средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги.

Напомним, М-4 «Дон» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяжённость автодороги составляет около 1540 км. Интенсивность движения в 2016 году составила 68,7 млн автомобилей. Основная часть трассы от Москвы до Краснодара является составной частью европейского маршрута E 115.

Читайте также: Путину известно о перекрытии трассы «Дон»