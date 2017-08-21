Санкт-Петербург, 21 августа, 2017, 08:04 — ИА Регнум. «Рейтинг преемников» президента РФ Владимира Путина, составленный фондом «Петербургская политика», состоит из тех, кто находится в ближайшем кадровом резерве главы государства. Под этим подразумевается исследование потенциального состава будущей правящей коалиции 2018—2024 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В рейтинг включены политические фигуры, которые чаще остальных или активнее претендовали на роль «преемника». На первом месте ожидаемо оказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он набрал 21 балл.

Автор доклада, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов пояснил, что Медведеву удалось избежать негативного внимания к правительству и очевидных неудач, а также успешно вернуться к публичной активности после кампании по его дискредитации.

19 баллов набрал мэр Москвы Сергей Собянин благодаря своей публичности и активности, а также тому, что удалось снизить накал вокруг проекта так называемой реновации. Кроме того, городскому главе удалось создать образ предстоящих муниципальных выборов в столице как образцовых и конкурентных.

Замыкает тройку лидеров губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он также набрал 19 баллов, уступив Собянину в показателях «публичность» и «активность», но обойдя его по показателям «ожидание» и «неконфликтность». В частности, губернатор отличился своим выступлением на Петербургском экономическом форуме и на совещании под председательством Медведева по вопросам надзорной реформы, когда предложил обсудить ее с бизнесом.

Далее следуют министр обороны Сергей Шойгу (17 баллов), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (16 баллов) и председатель КГИ, бывший министр финансов Алексей Кудрин (16 баллов). Глава администрации президента Антон Вайно и первый замглавы Сергей Кириенко также набрали по 16 баллов. Замыкают список с 15 баллами спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент «Роснефти» Игорь Сечин.

Оценивались возможные «преемники» по пяти критериям, таким как присутствие в СМИ, элитные ожидания, публичная активность и неконфликтность. Еще одним критерием был анализ кампаний по дискредитации тех или иных кандидатов.

Также в список вошли министр промышленности Денис Мантуров, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты Татьяна Голикова и другие.

В фонде «Петербургская политика» пояснили, что выборы в марте 2018 года будут не лишены интриги, даже в случае «инерционного сценария», то есть выдвижения Владимира Путина. При этом эксперт уточнил, что фамилии в рейтинге — это, строго говоря, не претенденты на пост президента в 2018 году, а претенденты на те или иные посты после выборов.

Сам президент ранее заявил, что подумает о своем участии в выборах в 2018 году. По закону выборы президента России должны быть назначены Советом Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы были перенесены на 18 марта — на день вхождения Крыма в состав России. В июле, общаясь с воспитанниками центра «Сириус», Путин заявил, что общая международная практика касательно преемников главы государства заключается в том, что если лидер партии, страны и государства уходит, то «он, как правило, обществу кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то конкретного человека». В конечном итоге народ определяет в ходе голосования, кто возглавит страну.

О своем выдвижении на новый срок Путин ответил уклончиво: «Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве — я пока не решил. В 2018 году выборы, до начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим». Говоря о том, чем он мог бы заниматься, оставив пост президента РФ, Путин ответил, что в мире есть «много интересных занятий».

Ранее в СМИ неоднократно предполагалось, кто мог бы сменить Путина на посту президента РФ. В числе прочих чаще всего звучали имена Медведева, Дюмина, Шойгу, Володина, Иванова, Трутнева и Антона Вайно.