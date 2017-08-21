Владивосток, 21 августа, 2017, 08:04 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке самые востребованные меры поддержки для получателей гектара связаны со строительством собственного жилья, сообщает 21 августа пресс-служба Минвостокразвития РФ со ссылкой на руководителя центра методологии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Марию Полякову.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

«Чаще всего люди хотят построить на «дальневосточном гектаре» жилье. Сейчас есть единственная возможность для этого — квота на древесину. Иных мер поддержки для этого в настоящее время не существует», — сообщила она.

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Однако, по её словам, ряд дальневосточных регионов запланировали специальные меры поддержки для получателей гектара, чтобы помочь построить им дом. Так, Сахалинская область планирует возмещать до 30% расходов при строительстве жилого дома.

«Жилье хотят строить во всех регионах, но для Сахалина это актуально, где стоимость жилья высока. Финансовая помощь гражданам, связанным с компенсацией затрат при покупке стройматериалов, хочет предоставлять Чукотский автономный округ», — отметила эксперт.

При этом для получателей «дальневосточного гектара» из других регионов России самые востребованные меры касаются переезда и строительства жилья. Эксперт добавила, что необходимо рассмотреть возможность предоставления временного жилья для людей, которые решили переехать из других регионов страны на Дальний Восток.

Кроме того, в настоящее время в регионе существует программа по трудовой мобильности и помощь в содействии занятости населения. По обеим программам предоставляется компенсация переезда, перевоза багажа и субсидия на обустройство на первом этапе.

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Напомним, программа «Дальневосточный гектар» была запущена в прошлом году. С 1 июня 2016 года право на участок земли было предоставлено жителям Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — всем жителям России. К настоящему моменту заявки на получение гектара подали более 99,4 тысячи россиян, и свыше 27 тысяч участков отданы в пользование.